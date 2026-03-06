News & Trends 4 0

La Sportivas neuer Rucksack ist für Berg-, Kletter-, und Skitouren konzipiert

Egal, ob Skitour und Eisklettern: Der neue Challenger-Rucksack von La Sportiva soll deiner Ausrüstung Platz geben. Abnehmbare Komponenten machen ihn besonders praktisch.

Vielseitigkeit zeichnet den neuen Challenger-28-Rucksack von La Sportiva aus. Der Rucksack wurde fürs Bergsteigen, für lange Mehrseillängenrouten und für Skitouren entwickelt. Durch verschiedene Features lässt er sich laut Herstellerangaben an die Art der Tour und das mitgenommene Material anpassen.

Grössenverstellbar mit Rolltop und Seitengurten

Der 590 Gramm leichte Rucksack (in Basisausstattung) kann durch ein mitgeliefertes, thermogeformtes Rückenteil erweitert werden, um zusätzlichen Komfort und Festigkeit zu bieten. Dank des Rollverschlusses am oberen Ende kannst du den Rucksack laut Herstellerangaben von 28 auf 32 Liter vergrössern. Willst du weniger mitnehmen, lässt sich der Challenger 28 durch abnehmbare Seitengurte komprimieren. So sitzt er auch leicht befüllt noch stabil und schlackert bei Bewegungen nicht.

Der Challenger 28 soll bei Bergabenteuern gut sitzen

Quelle: La Sportiva

Die Ausrüstung lässt sich in den separaten Fächern des Rucksacks organisieren. Ein seitlicher, wasserabweisender Reissverschluss ermöglicht den einfachen Zugriff auf Gegenstände, die du unterwegs schnell zur Hand haben möchtest. Zudem gibt es ein separates Fach im Inneren, in dem beispielsweise deine Lawinenausrüstung Platz findet.

Zusatzkomponenten für verschiedene Sportarten

Zusätzlich zu den Anpassungsmöglichkeiten in der Grösse kannst du den Challenger 28 für verschiedene Outdooraktivitäten optimieren. So gibt es ein Seil-Tragesystem, eine Halterung für Alpinwerkzeuge wie Eispickel sowie Befestigungsmöglichkeiten für Ski und Helme. Voll ausgestattet mit den Extramodulen wiegt der Rucksack allerdings 1,2 Kilo.

Die Ausrüstung lässt sich dank der Zusatzmodule verstauen.

Quelle: La Sportiva

Gefertigt wird der Rucksack aus PFAS-freiem Gewebe namens Sailcloth, das strapazierfähig und bei Kontakt mit Felsen, Eis und Schnee weitgehend abriebfest sein soll. Zudem ist es wasserabweisend und soll seine Eigenschaften selbst bei grosser Kälte beibehalten.

Teil der neuen Equipment-Linie

Mit dem Challenger will sich das italienische Familienunternehmen La Sportiva, das sich vor allem durch Berg- und Trailrunning-Schuhe einen Namen gemacht hat, zusätzlich wieder stärker bei der Ausrüstung engagieren. Der Challenger sei ein wichtiges Produkt der neuen, überarbeiteten Equipment-Linie, sagt das Unternehmen dazu.

Der Rucksack soll um die 350 Franken (320 Euro) kosten und ist aktuell in Schwarz erhältlich.

Wann und ob der La Sportiva Challenger 28 bei uns verfügbar sein wird, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: La Sportiva

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel







