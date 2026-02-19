Deine Daten. Deine Wahl.

Lidl macht aus seinen Einkaufswagen eine limitierte It-Bag

Laura Scholz
19.2.2026

Praktisch? Unklar. Ikonisch? Definitiv! Gemeinsam mit dem New Yorker Künstler Nikolas Bentel lanciert Lidl in Grossbritannien eine Handtasche. Aus Metall. In Einkaufswagen-Optik.

Eigentlich ist Lidl ja ein Lebensmitteldiscounter. Spezialisiert auf faire Preise und ein «schnelles, einfaches und zuverlässiges Einkaufserlebnis». Es gibt aber eine Sache, die die 1973 in Deutschland gegründete Supermarktkette neben dem Vertrieb von Nahrungsmitteln besonders gut beherrscht: Marketing.

Sei es in Form von wortwitzigen Social-Media-Posts, ihrem «Lidl by Lidl»-Parka als Antwort auf das popkulturelle Event des letzten Jahres, aka die Reunion-Tour von Oasis, oder hauseigenem Merch. Jetzt wirft Lidl gemeinsam mit dem Nik Bentel Studio seinen neuesten Coup auf den Markt: die «Lidl × Nik Bentel Trolley Bag».

Die Inspirationsquelle ist klar: Wie der klassische Trolley, also Einkaufswagen, besteht die «Lidl × Nik Bentel Trolley Bag» aus gitterförmigem Metallgestänge und einem gebrandeten Plastikgriff. Sogar an die Sicherheitskette und einen Einkaufschip-Charm wurde gedacht!

Nicht die praktischste Tasche für den Alltag, nö. Haben will man die Trolley Bag trotzdem. Dringend. Vor allem, weil sie streng limitiert ist (nicht mal der Preis ist bisher bekannt) und vorerst nur in Grossbritannien zu haben sein wird. Falls du dich also am 20. oder 21. Februar zufällig in London aufhalten solltest, nichts wie hin zum Lidl Fresh Drop!

Auch der deutsche Lidl-Instagram-Account preist die Tasche schon an und verspricht «in den nächsten Tagen ein paar crazy Announcements». Unbedingt im Auge behalten.

Titelbild: Lidl

