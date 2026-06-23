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«Luna Cottage» ist das erste Lumibricks-Modell mit Sound

Magisches Licht trifft auf entspannende Klänge: Lumibricks spendiert seinem neuen, detailverliebten Fantasy-Set «Luna Cottage» ein Soundmodul.

Licht ist bei Lumibricks Standard – jetzt kommt auch Klang dazu. Die chinesische Klemmbaustein-Marke bringt mit «Luna Cottage» ihr erstes Modell auf den Markt, das Sounds abspielt.

«Luna Cottage» ist in Kooperation mit der britischen Künstlerin Harriet-Emily Smith entstanden, die Meditationsmusik und entspannende Klänge komponiert. Ein Meditationstrack mit dem Namen «Into the Forest» ist bereits auf dem Soundmodul gespeichert. Über den USB-C-Anschluss kannst du deine eigene Musik oder White Noise (gleichmäßige Hintergrundgeräusche zur Entspannung) einspielen.

Die Wiedergabe startest und beendest du durch eine Schaltfläche an der Basis. Die Qualität einer Soundanlage kannst du bei diesem Klemmbaustein-Set allerdings nicht erwarten. Magie trifft Heilung und Sterndeutung

Das Häuschen der beiden Heilerinnen Alison und Vera und ihrer schwarzen Katze setzt du aus 2846 Teilen zusammen. Lumibricks kombiniert bei diesem Set Themen wie Astrologie, Magie und Kräuterkunde mit einem gotisch anmutenden Fantasy-Look. Die dominierenden Farben sind Lila, Beige und warme Orangetöne, die zusammen eine verträumte, mystische Atmosphäre schaffen. Mehrere Steine sind mit Sonnen-, Mond- und Stern-Motiven bedruckt.

Die Heilerin Vera und ihre schwarze Katze wagen den Blick in die leuchtende Kristallkugel.

Quelle: Lumibricks

Das Dach und das Obergeschoss sind für den Blick in die Innenräume einfach abnehmbar. Dazu gehören eine Hexenküche, ein gemütlicher Schlafraum und eine Zauberkammer. Alle Räume sind mit zahlreichen Details wie Büchern und Heilutensilien ausgestattet. Für den besseren Zugang lassen sich auch einige Möbelstücke entfernen.

Darüber hinaus gibt es mehrere bewegliche Teile, wie eine drehbare astrologische Plattform mit Sternzeichen und wechselndem Licht. Vor dem Haus steht ein Pavillon, mystische Pilze sowie wurzelartige Pflanzen unterstreichen das Fantasy-Setting von «Luna Cottage».

14 Lichtpunkte und vier Leuchtstreifen beleuchten die kuschelige Hütte. Durch die Beleuchtung scheint eine Kristallkugel zu atmen, und bei Dunkelheit fällt Licht durch die Fensterscheiben, die im Stil bemalter Buntglasfenster gestaltet sind.

Bei Dunkelheit verströmt das Haus goldenes Licht mit violetten und blauen Akzenten.

Quelle: Lumibricks

«Luna Cottage» passt zu anderen gemütlichen Hütten

Das Set richtet sich an Baumeisterinnen und Baumeister ab 16 Jahren. Für den Aufbau solltest du laut Hersteller etwa 16 Stunden einplanen. Die Stromversorgung erfolgt über drei AA-Batterien oder eine externe Fünf-Volt-Stromquelle. Als besonderer Anreiz für Astrologie-Fans liegt jeder Packung eine von zwölf Horoskopkarten bei.

«Luna Cottage» gehört zur «Retrohaus-Serie». Sie umfasst weitere gemütliche Hütten wie «Garden Cottage» und «Misty Forest Cabin». Leider haben wir bislang keines dieser Sets im Sortiment. Ob und wann du «Luna Cottage» in Zukunft bei uns kaufen kannst, ist bislang nicht klar.

Ich habe kürzlich selbst mein erstes Lumibricks-Modell zusammengebaut und bin insbesondere von der Beleuchtung absolut begeistert.

Titelbild: Lumibricks

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