Mattel zeigt erste Actionfiguren zum Kinofilm «Masters of the Universe»

Die 80er sind zurück: Mattel hat auf der Spielwarenmesse in Nürnberg die ersten Actionfiguren zur Live-Action-Verfilmung von «Masters of the Universe» vorgestellt.

Am 4. Juni wird es nostalgisch in den Kinos. Dann startet in den deutschen Kinos der neue «Masters of the Universe»-Actionfilm. Wer Ende der 80er-Jahre gebannt die Zeichentrickserie im Fernsehen verfolgte oder die Actionfiguren sammelte, darf sich freuen. Denn Mattel präsentierte auf der Spielwarenmesse in Nürnberg sieben Charaktere der neuen Sammler-Edition «Masters of the Universe Chronicles».

Mit dabei sind He-Man mit seinem legendären Schwert der Macht und austauschbaren Händen sowie Skeletor mit dem Havoc-Stab. Dazu gesellen sich Teela, Battle Cat, Man-At-Arms, Evil-Lyn, Tri-Klops und Trap Jaw.

Sammler-Qualität wie «Marvel Legends» und «Star Wars Black Series»

Die «Chronicles»-Linie bewegt sich in Größe, Stil und Proportionen auf dem Niveau etablierter Sammlerlinien wie «Marvel Legends» oder «Star Wars Black Series». Jede Figur verfügt über zahlreiche Bewegungspunkte, darunter sogenannte Butterfly-Joints an den Schultern sowie doppelte Ellbogen- und Kniegelenke. Mattel bezeichnet dies als «Deluxe Articulation» und verspricht dynamische Posen.

Von Eternia in den Sammlerschrank

Die Figuren orientieren sich an der Ästhetik des Films und greifen zugleich die klassischen Designs auf, die seit über 40 Jahren zum Franchise gehören. Sie wirken vertraut, wurden aber passend zum Film aufgefrischt, was an «Battle Cat» gut zu erkennen ist.

Battle Cat im neuen Design des Films.

Quelle: Mattel

Alle Gesichter ähneln den Darstellerinnen und Darstellern des Films: Nicholas Galitzine als Prinz Adam/He-Man, Jared Leto als Skeletor, Camila Mendes als Teela, Idris Elba als Duncan/Man-At-Arms und Alison Brie als Evil-Lyn.

Ob die Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren Miniaturen zufrieden sind, ist nicht bekannt.

Quelle: Mattel

Laut offizieller Mitteilung kommen die Figuren zwischen Ende April und Mai in den Handel, also rechtzeitig vor Filmstart.

Fanbase reaktivieren

«Masters of the Universe» war mit seiner Mischung aus epischer Fantasy und Science-Fiction in den 80er- und 90er-Jahren ein popkulturelles Phänomen. Die Zeichentrickserie begeisterte Millionen Kinder. Vielen Eltern aus dieser Ära klingt vermutlich immer noch das «Ich habe die Macht» in den Ohren. Auch wenn He-Man als «mächtigster Mann des Universums» und sein Erzfeind Skeletor nie ganz den Status globaler Pop-Ikonen erreichten, waren sie ihm aus heutiger Sicht erstaunlich nahe.

Skeletor darf in der Kollektion nicht fehlen, war mir aber immer als Gegenspieler des Helden He-Man unsympathisch.

Quelle: Mattel

Mit der hochwertig wirkenden Sammellinie auf dem Niveau von «Marvel Legends» unterstreicht Mattel die Bedeutung des Franchise. Die Chronicles-Kollektion richtet sich bewusst an Menschen, die als Kinder damals schon dabei waren und vermutlich längst ihre alten Figuren verkauft haben. Die neue Linie könnte genau den gleichen Nerv wie der Film treffen. Eine Mischung aus Nostalgie, modernem Design und technischen Details. Und somit den Versuch, die Saga an eine weitere Generation weiterzugeben.

Titelbild: Mattel

