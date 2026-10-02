News & Trends 11 8

Mit diesem bunten Notebook will HP dem MacBook Neo Konkurrenz machen

Buntes Gehäuse, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und ein niedriger Preis: Mit dem OmniBook 5 14 hat jetzt auch HP ein Notebook vorgestellt, das es mit dem MacBook Neo aufnehmen soll.

Das MacBook Neo hat vielen Leuten vor Augen geführt, dass sie für den Alltag kein Notebook mit der besten Ausstattung benötigen. Dieser Erkenntnis tragen nach und nach auch die Hersteller von Windows-Laptops Rechnung. Nach Asus, Acer, Dell und Lenovo bringt jetzt auch HP mit dem OmniBook 5 14 ein buntes Notebook auf den Markt, dessen Basisvariante vergleichsweise günstig ist.

Vier Farben und acht Gigabyte

Farblich ist die Auswahl beim OmniBook 5 14 mit Silber, Blau, Pink und Grün bunter als bisher bei HP. In den USA soll das Notebook im Oktober und ab 699 US-Dollar erhältlich sein. Für Europa macht der Hersteller noch keine konkreten Angaben. Er zündet in seiner Pressemitteilung aber noch ein paar Nebelkerzen, wie es in der Branche üblich ist. Es wird der niedrige Startpreis und gleichzeitig die teurere Maximalausstattung genannt:

bis zum Intel Core 7 350

bis zu 16 GB Arbeitsspeicher

bis zu 1 TB SSD

bis zu einem 2,5K-OLED-Display

Aber wirklich spannend ist ja das günstige Basismodell. Deswegen hier noch explizit seine Ausstattung:

Prozessor: Intel Core 5 315 (Wildcat Lake)

Arbeitsspeicher: 8 GB

SSD: 256 GB

Display: Full-HD, 300 Nits

In dieser Konfiguration muss der Rechner in Tests erst einmal noch beweisen, dass er mit dem MacBook Neo mithalten kann. Auf Apples «Billig»-Notebook läuft zum Beispiel auch Adobe Lightroom.

Video Produkttest MacBook Neo im Test: Premium-Gefühl zum Budget-Preis Samuel Buchmann 178 Likes 178 139 Kommentare 139

Über alle Varianten hinweg wiegt das neue OmniBook 1,16 Kilogramm und ist 11,77 Millimeter dünn. Das Display lässt sich mit seinem 180-Grad-Scharnier weit aufklappen und die Webcam bietet eine Full-HD‑Auflösung. Es verfügt über einen HDMI-, einen 3,5-mm- und zwei USB-C-Anschlüsse.

Titelbild: HP

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







