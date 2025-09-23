News & Trends 23 6

Monumentales Mittelalter-Set von Bluebrixx

Bluebrixx erweitert sein Mittelalter-Sortiment: die Normannenburg, genauer gesagt die Turmburg. Mit mehr als elftausend Teilen gehört sie zu den größten Sets, die der hessische Hersteller bislang veröffentlicht hat.

Das neue XXL-Set richtet sich an Baumeisterinnen und Baumeister, die Geduld, Platz und Begeisterung für historische Architektur mitbringen.

Eine Burg im historischen Stil

Die Turmburg mit der Artikelnummer 108481 besteht aus 11 243 Einzelteilen und erreicht beeindruckende Maße: 61,2 Zentimeter Länge, 49,6 Zentimeter Breite und 46,1 Zentimeter Höhe. Damit wirkt sie nicht nur im Regal imposant, sondern vermittelt auch den Eindruck einer echten Festung. Nach dem Aufbau bringt das Modell fast zehn Kilogramm auf die Waage. Massive Wände und Treppen mit einer Stärke von drei Noppen verleihen der Burg Substanz.

Der große Saal der Normannenburg mit Kamin, Wandverzierungen und einer reich gedeckten Tafel.

Quelle: Bluebrixx

Der Aufbau folgt einer klaren Logik: Stockwerk für Stockwerk wächst die Festung in die Höhe. Abnehmbare Ebenen erlauben es, die Innenräume anzusehen. Dort warten eine Küche und Lagerräume im Erdgeschoss, ein großer Saal mit Kamin und Tafel sowie ein Schlafsaal in den oberen Etagen. Gedruckte Elemente wie Schilde an den Wänden oder ein normannisches Wappen als Wandteppich verstärken die historische Anmutung.

Was dem Set jedoch fehlt, sind Figuren. Angesichts der reich gestalteten Räume wäre es meiner Meinung nach sinnvoll gewesen, Ritter, Wachen oder Adlige gleich mitzuliefern, um die Szenen noch lebendiger wirken zu lassen.

Von der Community ins Sortiment

Ursprünglich handelt es sich bei der Turmburg um ein MOC (My Own Creation), das Bluebrixx eingekauft und für die Pro-Reihe aufbereitet hat. Damit erweitert der Hersteller sein Portfolio um ein Modell, das aus der Fan-Community stammt und nun in Serie erhältlich ist. Trotz des hohen Detailgrads eignet sich die Burg nicht nur zum Ausstellen: Die modulare Bauweise lädt auch zum Bespielen ein.

Geliefert wird das Set samt umfangreicher Bauanleitung. 16 vorsortierte Tüten orientieren sich an den Bauabschnitten und erleichtern den Einstieg in das Projekt, das aufgrund der Teilezahl und Komplexität dennoch Geduld erfordert.

Titelbild: Bluebrixx

