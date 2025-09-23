Monumentales Mittelalter-Set von Bluebrixx

News & Trends
Zum Mond und zu den Dinos: Brio zeigt die Herbstneuheiten
von Stephan Lamprecht
Bluebrixx erweitert sein Mittelalter-Sortiment: die Normannenburg, genauer gesagt die Turmburg. Mit mehr als elftausend Teilen gehört sie zu den größten Sets, die der hessische Hersteller bislang veröffentlicht hat.
Das neue XXL-Set richtet sich an Baumeisterinnen und Baumeister, die Geduld, Platz und Begeisterung für historische Architektur mitbringen.
Die Turmburg mit der Artikelnummer 108481 besteht aus 11 243 Einzelteilen und erreicht beeindruckende Maße: 61,2 Zentimeter Länge, 49,6 Zentimeter Breite und 46,1 Zentimeter Höhe. Damit wirkt sie nicht nur im Regal imposant, sondern vermittelt auch den Eindruck einer echten Festung. Nach dem Aufbau bringt das Modell fast zehn Kilogramm auf die Waage. Massive Wände und Treppen mit einer Stärke von drei Noppen verleihen der Burg Substanz.
Der Aufbau folgt einer klaren Logik: Stockwerk für Stockwerk wächst die Festung in die Höhe. Abnehmbare Ebenen erlauben es, die Innenräume anzusehen. Dort warten eine Küche und Lagerräume im Erdgeschoss, ein großer Saal mit Kamin und Tafel sowie ein Schlafsaal in den oberen Etagen. Gedruckte Elemente wie Schilde an den Wänden oder ein normannisches Wappen als Wandteppich verstärken die historische Anmutung.
Was dem Set jedoch fehlt, sind Figuren. Angesichts der reich gestalteten Räume wäre es meiner Meinung nach sinnvoll gewesen, Ritter, Wachen oder Adlige gleich mitzuliefern, um die Szenen noch lebendiger wirken zu lassen.
Ursprünglich handelt es sich bei der Turmburg um ein MOC (My Own Creation), das Bluebrixx eingekauft und für die Pro-Reihe aufbereitet hat. Damit erweitert der Hersteller sein Portfolio um ein Modell, das aus der Fan-Community stammt und nun in Serie erhältlich ist. Trotz des hohen Detailgrads eignet sich die Burg nicht nur zum Ausstellen: Die modulare Bauweise lädt auch zum Bespielen ein.
Geliefert wird das Set samt umfangreicher Bauanleitung. 16 vorsortierte Tüten orientieren sich an den Bauabschnitten und erleichtern den Einstieg in das Projekt, das aufgrund der Teilezahl und Komplexität dennoch Geduld erfordert.
Die Interessen sind vielfältig, gerne genieße ich einfach nur das Leben. Immer auf der Suche nach News aus den Bereichen Darts, Gaming, Filme und Serien.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen