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Moon Boot
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Moon Boots im Sommer? Diese Debut-Kollektion macht’s möglich

Laura Scholz
17.3.2026

Moon Boot hat ein neues Alter Ego freigeschaltet: Nach astronautisch anmutenden Schneeschuhen versucht der Brand sich jetzt an farbenfrohem Sommer-Schuhwerk.

Ist die Rede von Moon Boots, haben wir alle sofort ein Bild vor Augen: überdimensionierte, dick gepolsterte Schneestiefel mit Kordelschnürsenkeln. Dass sie ganz offiziell eigentlich schlicht «Nylon Boots» heissen und ähnlich wie die Klebestreifen von Tesa oder die Taschentücher von Tempo den Markennamen nur für sich vereinnahmt haben, interessiert dabei (bisher) nicht die Bohne.

Moon Boot, das italienische Unternehmen hinter den Stiefeln, möchte nun beweisen, dass es mehr auf dem Kasten hat als das ulkige Schuhwerk für frostgefährdete Winterfüsse. Und so lanciert man jetzt, erstmals seit der Unternehmensgründung 1969, auch eine Kollektion für Frühling und Sommer.

Kein Schnee, kein Problem (mehr).
Kein Schnee, kein Problem (mehr).
Quelle: Moon Boot

Der cartoonartigen Optik bleibt man treu: Die Sohlen sind dick, die Silhouetten XL. Und der Vibe? Der bleibt trotz Sommer-Saison sportlich und bergaffin. Zumindest visuell. Ob sich die Modelle beim Wandern tatsächlich als funktional erweisen, kann an dieser Stelle nur skeptisch vermutet werden. Jedenfalls hast du die Wahl zwischen den klobigen «Super Sandals» mit Klettverschluss und federnder Thermoplast-Sohle, den auf Plateau gebetteten «Icon Slide Pantoletten» und den «Soft Slipper Pantoffeln» oder «Icon Slipper Pantoffeln».

Premiere: die Frühjahr-/Sommer-Kollektion von Moon Boot.
Premiere: die Frühjahr-/Sommer-Kollektion von Moon Boot.
Quelle: Moon Boot

Die Sandalen und Pantoffeln liegen preislich zwischen 125 und 165 Franken und sind ab sofort im Onlineshop von Moon Boot erhältlich.

Titelbild: Moon Boot

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Laura Scholz
Senior Editor
Laura.Scholz@digitecgalaxus.ch

Immer zu haben für gute Hits, noch bessere Trips und klirrende Drinks.

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Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

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