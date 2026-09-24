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Multi-Tool auf Kickstarter: Das bessere Sackmesser?

Mit seiner Klinge kann das winzige Werkzeug Toolt nicht beeindrucken. Aber es räumt auf Kickstarter ab, weil es nur 80 Gramm wiegt und bei sieben Zentimetern Länge ganze 36 Funktionen hat – wenn du · · · − − − · · · gelten lässt.

Etwas, das kleiner ist und mehr können soll? Da wird der Homo Gadgeticus nervös und greift zur Kreditkarte: 36 Funktionen auf 70 × 32 × 18 Millimetern – shut up and take my money! Hinter dem vielseitigen Werkzeug steht das Londoner Label Ysmart, das mit dem Toolt getauften Gadget bereits seine zwanzigste erfolgreiche Kickstarter-Kampagne lanciert hat.

Alle nach dem Prinzip: Wir haben da etwas clever Designtes für deinen Hosensack. Toolt soll mehr können als manch klobiger Begleiter. Die Leute glauben dran – Hunderte haben sich entschieden, zu Einstiegspreisen zwischen 87 und 109 Franken zuzuschlagen. Damit ist das bescheidene Finanzierungsziel von gut 2000 Franken schon nach der der ersten Woche fast um das Fünfzehnfache übertroffen.

Toolt ersetzt angeblich einen halben Werkzeugkasten.

Quelle: Ysmart

Mit viel Fantasie 36 Funktionen Bevor ich dir alles zu den Funktionen erzähle, werfen wir einen Blick auf die Materialien: Bei der Aluminium Edition besteht das Gehäuse aus – du wirst es erraten haben – Aluminium. Genauer: 7075-T6, hochfestem Flugzeugaluminium. Gepaart mit den ausklappbaren Werkzeugen aus rostfreiem Stahl (420C) wiegt es nur 80 Gramm. Die teurere und noch robustere Titanium Edition kommt auf immerhin 95 Gramm.

Der Funktionsumfang ist bei beiden gleich und der Hersteller verkauft ihn – wie bei Sackmessern und Multi-Tools üblich – fantasievoll. Wenn ich richtig gerechnet habe, bringt es alleine die Klinge auf drei:

1. Sie ist austauschbar und arretierbar. Wow!

2. Präzisions-Position: Minimal ausgefahren, kannst du damit zum Beispiel Pakete öffnen, ohne den Inhalt zu beschädigen. Doppelwow!

3. Normale Position: Die Klinge ist etwas weiter ausgefahren. Woooow!

Die Animationen auf der Kickstarter-Seite laufen so schnell ab, dass mir keine Zeit bleibt, den Sinn zu hinterfragen. Hier ein Screenshot:

Wie könnte man ohne Toolt eine Packung Chips öffnen? Schreib' es in die Kommentare!

Quelle: Kickstarter

Nach dieser Logik hätte mein billiger Cutter aus dem Dreierpack im Baumarkt ganze 18 Funktionen. Vielleicht sollte ich bei Toolt lieber den Befestigungsclip und das Loch im Gehäuse zählen.

Halten wir fest: Das Werkzeug ritzt und schneidet, du wirst dir damit aber kein Brot schmieren. Ausserdem kannst du es auf verschiedene Weisen an der Kleidung oder am Schlüsselbund befestigen. Genauer sind die Funktionen der drei ausklappbaren und arretierbaren Elemente benannt.

Von Flaschenöffner bis Einkaufswagenlöser Das erste bringt es auf satte 19 Funktionen: Acht Sechskantschlüssel, bei denen du bauartbedingt ohne grosse Hebelwirkung auskommen musst. Dazu gibt es drei Bit-Halterungen, eine winzige Säge, die wir uns hier mal in Aktion anschauen ...

Wer Nerven hat, kann mit Toolt auch sägen.

Quelle: Kickstarter

... einen Abisolierer, einen Grillspiess- und einen Speichenreiniger, eine Stechahle, einen Flaschenöffner und einen Winkelmesser, damit du dein Bier im richtigen Winkel öffnest. Ach ja, und mein Lieblingstool für den Grossstadt-MacGyver: einen Einkaufswagenlöser.

SOS, die Heftklammer klemmt Das zweite Element hat den SOS-Morsecode aufgedruckt (zählt als Funktion; dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Bitteschön!) und weitere acht Argumente: Dosenöffner, Heftklammerentferner, Reifenheber fürs Bike (cool!), einen Seilschneider, der dem Bild nach hilft, wenn du es dir komplizierter als mit dem Cutter machen willst ...

Der Seilschneider in Aktion: Ganz fest ziehen, dann findet sich schon eine Funktion.

... dazu Hebeleisen, Schaber, Schlitzschraubendreher und Feuerstahl-Anreisser. So ziemlich alles, was man mit einer CNC-Fräse aus einem kleinen Stück Stahl oder Titan machen kann.

Lineal für Kleinkram Bleiben noch fünf Funktionen, die sich an der dritten und letzten Platte finden: Ein metrisches und ein Zoll-Lineal aka eines mit zwei verschiedenen Skalen.

Das sind ... sicher nicht mehr als vier Zentimeter.

Quelle: Kickstarter

Dazu eine grobe und eine feine Feile auf dessen Rückseite. Zur Erinnerung: Die Gesamtlänge des Gadgets beträgt nur sieben Zentimeter, also feile mit Weile. In der Spitze gipfelt dieses Tool in einem Phillips-Schraubendreher. Pozidriv? Fehlanzeige.

Hintergrund Hast du gewusst, dass es zwei Arten von Kreuzschrauben gibt? Simon Balissat 949 Likes 949 214 Kommentare 214

Wenn wir nun all diese Funktionen ernst nehmen, muss ich bei den Multi-Tools auf Galaxus ganz schön lange filtern, um drei mit vergleichbarem Funktionsumfang zu finden. Von 1113 Produkten bleiben nur sechs übrig, die mit mindestens 36 Funktionen ebenfalls einen Werkzeugkoffer ersetzen wollen.

Schwerer Stand im Offiziersmesserland? Offen gestanden: Mit einigen Funktionen spricht Toolt mich an. Ich könnte mir vorstellen, damit Galaxus-Pakete aufzuschlitzen, Speichen nachzuziehen oder einen Einkaufswagen von seinen Ketten zu befreien. Dinge, die Stadtcowboys so machen und die mein klassisches Sackmesser nicht kann. Was meinst du: Ist an dem Gadget was dran? Das beste Werkzeug ist schliesslich immer jenes, das du gerade zur Hand hast.

Mini-Werkzeug Was hältst du von Toolt? Jedes Sackmesser ist deutlich besser. Klein und vielseitig – Toolt gefällt mir! Abstimmen

Auf welches Sackmesser oder Multi-Tool schwörst du? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar.

Titelbild: ysmart

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