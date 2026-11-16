News & Trends 16 0

Nach über 20 Jahren: Verschollenes Pokémon-Spiel für den Nintendo DS aufgetaucht

2005 konnten Besucherinnen und Besucher eines japanischen Pokémon-Themenparks für kurze Zeit ein exklusives Mini-Game für den Nintendo DS spielen. Nach kurzer Zeit löschte es sich von der Konsole. Deswegen sind kaum noch Versionen erhalten.

Genau 139 Tage: So lange war das Mini-Spiel «PokéPark Fishing Rally DS» spielbar. Wer im Jahr 2005 zwischen dem 10. Mai und 25. September den Pokémon-Vergnügungspark PokéPark in Nagoya, Japan, besuchte, konnte das Spiel auf den Nintendo DS herunterladen. Der Clou: Nach zwölf Stunden Spielzeit oder beim Ausschalten der Konsole löschte sich das Game automatisch.

Mehr als 20 Jahre lang galt «PokéPark Fishing Rally DS» als verschollen. Nun ist eines der extrem seltenen Spielmodule aufgetaucht. Die Echtheit des Moduls wurde von der Bewertungsplattform PSA bestätigt.

Ein temporäres Spiel für einen temporären Freizeitpark

«PokéPark Fishing Rally DS» war ein Angelspiel, das The Pokémon Company für die Besucherinnen und Besucher des PokéParks veröffentlichte. Der Freizeitpark residierte im Rahmen der EXPO 2005 von März bis September des Jahres in Nagoya, danach wurden die 14 Attraktionen abgebaut und anderweitig verwendet.

Um «PokéPark Fishing Rally DS» zu spielen, mussten Interessenten vor Ort mit ihrem Handheld eine Spielstation aufsuchen. Parkangestellte übertrugen das Game von einem physischen Testmodul kabellos auf das Gerät des Besuchers.

Danach hatte der Spieler oder die Spielerin nur wenige Stunden Zeit, die insgesamt elf enthaltenen Pokémon zu angeln. Je nach Gewicht und Seltenheit des gefangenen Taschenmonsters wurden unterschiedlich viele Punkte vergeben. In einer Bestenliste konnten die Teilnehmenden gegeneinander antreten. In diesem Blogbeitrag berichtete eine Teilnehmerin von ihrer Erfahrung mit dem Spiel während des Parkbesuchs.

Da das Spiel nie regulär auf einem physischen Datenträger veröffentlicht wurde, sind heute nur wenige Testmodule erhalten.

Vom verschwundenen Relikt zum Sammlerstück

Bereits im Juli 2026 wurde ein Modul des Spiels auf Ebay angeboten – für rund 9000 US-Dollar. Es stellte sich jedoch heraus, dass darauf nur eine Bestenliste enthalten war.

Nun wandte sich der Sammler Daniel Quadri an IGN. Er ist im Besitz eines der Testmodule, von denen das Spiel im PokéPark auf die Konsolen der Besucher kopiert wurde. Wie er an das Exemplar kam, geht aus dem IGN-Beitrag nicht hervor. Sicher ist jedoch, dass sich «PokéPark Fishing Rally DS» mithilfe des Datenträgers nicht nur spielen, sondern auch auf andere Geräte kopieren lässt.

Das wird allerdings nicht passieren: Zur Überprüfung wurde das Modul auch an die Rating-Plattform PSA gesendet. Diese bestätigte dessen Authentizität und versiegelte es anschließend in einer Schutzkapsel.

Das Spielmodul mit «PokéPark Fishing Rally DS» hat ein neues Zuhause gefunden.

Quelle: Daniel Quadri

Eine PSA-Verifizierung ist beim Handel mit seltenen Spielmodulen von Bedeutung, da sie die Echtheit überprüft und zugleich den Erhaltungszustand bewertet. Dadurch können bei Versteigerungen teilweise exorbitante Preise erzielt werden. Gleichzeitig gibt es auch Kritik, da in den vergangenen Jahren immer höhere Summen durch solche Versteigerungen gezahlt wurden. Den Bewertungsunternehmen wird vorgeworfen, einen Hype um seltene Spiele zu generieren, um bei Verkäufen an hohe Provisionen zu kommen.

News & Trends Preise für Retro-Games explodieren: 3 Millionen US-Dollar für «Super Mario Bros.» Debora Pape 47 Likes 47 36 Kommentare 36

Auf Reddit äußern sich jedenfalls viele User enttäuscht darüber, dass «PokéPark Fishing Rally DS» nun sein Dasein in einer Kunststoffhülle fristen wird, anstatt dass das Spiel für andere zugänglich gemacht wird.

Titelbild: The Pokémon Company

Dieser Artikel gefällt mir! 16 Personen gefällt dieser Artikel







