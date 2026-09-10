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Neues Update für «No Man’s Sky» macht den Weltraum zur Spielwiese

Das kostenlose Update «Cosmos» verwandelt den Weltraum von «No Man’s Sky» in ein lebendiges Universum voller eigener Raumstationen, Allianzen und neuer Erkundungen.

Alle Jahre wieder: Hello Games haut ein großes, kostenloses Update für «No Man’s Sky» raus. Es heißt «Cosmos» und erlaubt dir unter anderem, eigene Orbitalbasen im Weltraum zu errichten und sogar die Leitung einer Raumstation zu übernehmen. Damit führt das Team frühere Updates, wie «Orbital» oder «Voyager», weiter, durch die Schiffsarchitekten eigene Schiffe designen können. Mit dem neuen Allianzsystem verbessert das Update insbesondere den Mehrspieleraspekt des Games.

Für «Cosmos» nimmt sich Hello Games erstmals gezielt den Weltraum vor. Seit Release von «No Man’s Sky» hat sich an dem weitgehend leeren Raum zwischen den Himmelskörpern nichts geändert – und das, obwohl das Spiel immer wieder als «Space Game» bezeichnet wird.

Mit dem Update will das Team um Studio-Chef Sean Murray erreichen, dass sich der Weltraum lebendig anfühlt: Hier kannst du nun bauen, Allianzen schmieden und Aktivitäten entdecken. Im Trailer deutet Hello Games zudem weitere neue Entdeckungen im All an. So ist unter anderem ein riesiges, frei durch den Weltraum fliegendes Lebewesen zu sehen.

Zehn Jahre nach dem holprigen Release arbeitet das Entwicklerstudio also noch immer weiter an seinem Spiel und bietet neue Inhalte, ohne sie als kostenpflichtige DLCs anzubieten. «No Man’s Sky» erreicht mit dem Update jetzt Version 7.0. Es steht auf allen Plattformen zum Download bereit. «No Man’s Sky» ist auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 und 2, Mac, PSVR 1 und 2, PC VR und Game Pass erhältlich.

Anlässlich des Geburtstages gibt es mit «Our Journey Continues» eine neue Community Expedition. Sie führt durch zentrale Stationen der Geschichte von No Man's Sky und belohnt dich unter anderem mit exklusiven Dekorationsobjekten. Eigene Weltraumstationen und Allianzen

Basenbau auf Planeten ist von Beginn an ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Jetzt kannst du auch mitten im Weltraum oder auf großen Asteroiden von Grund auf deinen Traumpalast aufbauen. Wenn du mit dem modularen Bausystem nicht viel anfangen kannst, lässt du dich bei ausreichend gutem Ruf zum Direktor einer bestehenden Raumstation ernennen. Dann kannst du darüber verfügen, wie du willst: Dekorationen, Umbauten und Erweiterungen sind möglich.

Mit dem neuen Update errichtest du jetzt frei schwebende oder auf Asteroiden gebaute Stationen.

Quelle: Hello Games

Als Direktor oder Direktorin einer Raumstation kannst du darüber hinaus eine Allianz gründen und die Station zu deren Basis ausbauen. Allianzen sind eine neue Möglichkeit, Spielerinnen und Spieler in einer Gemeinschaft zusammenzuführen. Sie entsprechen etwa einem Gildensystem, das du vielleicht aus anderen MMO-Games kennst. Allianzen können nur deinen Freundeskreis oder laut Murray auch zehntausende Menschen umfassen. Neben gemeinsamen Erkundungsmissionen können Allianzen auch in territorialen Wettbewerben gegeneinander antreten und sich gute Positionen auf neuen Ranglisten sichern. Neue Aktivitäten im Weltall Mit dem Update feiern nun auch Karten von Sternensystemen Einzug ins Spiel. Scannst du ein Sternsystem, zeigt es dir auf einer Karte neben Planeten und Raumstation weitere interessante Punkte wie Anomalien und unbekannte Signale an. Das verbessert die Übersicht und die Navigation deutlich.

Dreidimensionale Sternsystemkarten zeigen dir interessante Punkte an.

Quelle: Hello Games

Zu finden sind beispielsweise große, verlassene Schiffswracks. Diese kannst du erkunden und mit etwas Glück wertvolle Ressourcen und Technologien bergen. Mithilfe neuer Bergungswerkzeuge lassen sich Teile der Wracks sogar direkt demontieren und abtransportieren. Das ist nicht ganz ungefährlich: Die Wracks können instabil sein und explodieren.

Viele neue Objekte im All liefern exklusive Rohstoffe, die auf neuen Außenposten verarbeitet und verkauft werden können. Sie bieten dir zudem Aufträge und Missionen. Einige Posten musst du zunächst von biologischen Gefahren befreien, bevor du sie zurückerobern kannst.

Zudem gibt es jetzt neue Gebiete im All, darunter Eis- und Gesteins-Asteroidengürtel, Trümmerfelder und Asteroidenplattformen. Wenn du willst, kannst du jetzt auch gefährlich nah an Sterne heranfliegen.

Insgesamt verwandelt «Cosmos» den bisher oft als Durchgangsstrecke genutzten Weltraum in einen deutlich lebendigeren Spielraum mit eigenen Aktivitäten, Bauprojekten und langfristigen Zielen.

Titelbild: Hello Games

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