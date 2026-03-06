News & Trends 3 0

Nie mehr Burping? Vittoria spendiert seinem Tubeless-Insert für die Strasse ein Upgrade

Immer weniger Reifendruck für immer mehr Tempo, Komfort, Grip und Kontrolle: Moderne Rennvelos sind schneller und anspruchsvoller denn je und bringen Tubeless-Systeme an ihre Grenzen. Der italienische Reifenhersteller Vittoria lanciert mit dem neuen «Air-Liner Light Road» ein Upgrade seines Tubeless-Inserts.

Vittoria, der italienische Hersteller von Veloreifen, bringt mit dem neuen Tubeless-Insert «Air-Liner Light Road» ein Upgrade seines bestehenden Modells auf den Markt. Und verspricht dabei einen um 28 Prozent höheren Widerstand gegen das sogenannte «Burping» im Vergleich zu Systemen ohne Insert und fünf Prozent im Vergleich zum bisherigen «Air-Liner Road».

Beim «Burping» stösst es der Fahrerin oder dem Fahrer unterwegs nicht etwa auf, es handelt sich dabei um einen plötzlichen Luftverlust bei extremer Kurvenlast. Dabei löst sich die Reifenwulst kurzzeitig von der Felgenflanke. Dieses Phänomen tritt meist bei sehr niedrigem Luftdruck in Tubeless-Reifen auf.

Veloreifen Zubehör EUR 38,07 Vittoria Air-Liner Road 4

Die Sache mit dem Luftdruck

Egal, ob Rennrad, Gravel- oder Mountainbike: Die Reifen sind immer breiter geworden, der optimale Druck immer niedriger. Und dann ist da noch die Tubeless-Revolution: Der Verzicht auf den Schlauch hat diese Entwicklung auf die Spitze getrieben.

Bei MTB-Reifen ist ein Druck von unter 1,5 Bar keine Seltenheit. Bei meinen Gravelreifen sind es in der Regel knapp über zwei Bar.

Seitenansicht des Air-Liner Light Road im Reifen.

Quelle: Vittoria

Der Nutzen von Tubeless-Inserts

Auch auf der Strasse sind die Reifen heute breiter als noch vor ein paar Jahren, vier bis sechs Bar Druck bei Tubeless-Reifen sind keine verrückte Seltenheit mehr. Tubeless-Inserts wurden von der Industrie entwickelt, um die Performance zu maximieren. Diese Kunststoff-Einlagen bieten Stabilität im Felgenbett und Schutz bei einem Durchschlag, dem sogenannten Snakebite.

Bei aufgepumpten Reifen wird der Insert komprimiert, um den Rollwiderstand nicht zu beeinflussen. Sinkt der Luftdruck nach einer Panne, dehnt er sich aus und füllt das Innenvolumen des Reifens aus. Dies ermöglicht den Run-Flat-Modus: Fahrerinnen und Fahrer können ein Rennen beenden oder im Training nach Hause fahren, während der Reifen sicher auf der Felge gehalten wird.

Ich kann das zu hundert Prozent bestätigen: Seit ich letzten Sommer das Produkt eines anderen Herstellers in meine Gravelreifen gepackt habe, möchte ich keinen Meter mehr ohne diese Inserts zurücklegen. Warum? Voilà:

Meinung Eine Noodle für fast jeden Veloreifen von Patrick Bardelli

Vittoria «Air-Liner Light Road»

Der neue Insert hat laut Vittoria nicht nur bessere «Burping»-Eigenschaften als das bestehende Modell. Dank einer neuen Schaumstoffmischung und grösserem Durchmesser biete er auch mehr Stabilität und Sicherheit nach einem Snakebite. Das Gewicht des «Air-Liner Light Road» beträgt gemäss Hersteller je nach Laufradgrösse zwischen zirka 30 bis 40 Gramm pro Rad. Was diesen Insert zur Light-Variante macht verstehe ich dabei allerdings nicht, bewegt sich das bisherige Modell doch in ähnlichen Regionen. Sei's drum.

Das spezielle Ventil gehört zum Lieferumfang des Inserts.

Quelle: Vittoria

Die Schaumstoffnudel wird mit einem speziellen Vittoria Multiway-Tubeless-Ventil geliefert, das eine optimale Kompatibilität zwischen Insert und Dichtmittel garantieren soll (Dichtmittel ist bei der Verwendung zwingend erforderlich).

Zielgruppe des neuen «Air-Liner Light Road» von Vittoria sind laut Hersteller Profis und Enthusiastinnen, die Wert auf Tempo, Zuverlässigkeit und Sicherheit legen. Der Tubeless-Insert sei «ideal für Reifenbreiten von 28 bis 42 Millimeter und Innenmaulweiten von 20 bis 28 Millimeter.»

Ob und wann wir den neuen «Air-Liner Light Road» von Vittoria im Sortiment haben werden, steht noch nicht fest.

Titelbild: Vittoria

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







