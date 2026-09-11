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Nintendo Switch 2 bekommt VRR im TV-Modus, aber das bringt dir noch nichts

Nintendo liefert per System-Update 23.0.0 überraschend VRR für den TV-Modus der Switch 2 nach. Das Feature reduziert Bildfehler und Ruckler, muss von Entwicklern für die meisten Spiele jedoch erst freigeschaltet werden.

Mehr als ein Jahr nach Erscheinen der Switch 2 reicht Nintendo mit Variable Refresh Rate (VRR) eine von der Technik-Community häufig geforderte Funktion für den TV-Modus nach. Nintendo hatte das Feature vor dem Konsolen-Release zunächst angekündigt, dann aber doch nicht geliefert. Der Handheld-Modus unterstützt VRR von Anfang an.

VRR ist Teil des Software-Updates auf Version 23.0.0. Für die Nutzung benötigst du einen Fernseher oder Monitor mit VRR-Unterstützung.

Was ist VRR? VRR synchronisiert die Bildwiederholrate des Bildschirms mit der aktuellen Framerate des Spiels. Das kann Bildfehler wie Tearing («Bildrisse») oder Ruckler reduzieren und das Bild flüssiger darstellen. Du profitierst davon insbesondere bei technisch anspruchsvollen Games mit Leistungsschwankungen, etwa Ports von anderen Plattformen. Spiele mit stabilen Framerates sind weniger anfällig für Bildfehler.

Voraussetzungen und Einschränkungen von VRR

Hardwareseitig erfordert VRR das Update deiner Switch 2 sowie des Docks. Beide Updates installierst du unter Einstellungen > System. Für das Dock-Update muss sich die Konsole in der Station befinden.

Trotz VRR-fähigem Fernseher laufen danach nicht alle Spiele automatisch besser: Das Feature funktioniert nur bei Spielen, die mit VRR im TV-Modus kompatibel sind. Und von denen gibt es aktuell nur eines: die «Switch 2 Welcome Tour», ein Spiel, das sowieso nicht für seine anspruchsvolle Grafik bekannt ist.

Selbst wenn ein Game VRR bereits im Handheld-Modus unterstützt, bedeutet das nicht automatisch eine Kompatibilität im TV-Modus. Die Studios müssen die Funktion für ihre bereits erschienenen Games also nachpatchen, wenn das Spiel mit VRR funktionieren soll. Technisch könnten etwa Games wie «Star Wars: Outlaws», «Elden Ring: Tarnished Edition» und «Cyberpunk 2077» davon profitieren.

In «Switch 2 Welcome Tour» kannst du das neue Feature ausprobieren. Dort enthält die VRR-Demo verschiedene Vergleichsszenarien, mit denen sich der Effekt bei unterschiedlichen Frameraten nachvollziehen lässt.

Das Update bringt weitere Änderungen

Laut den Patchnotes ist jetzt ein vollständiger Konsolentransfer zwischen zwei Switch-2-Systemen möglich. Du kannst also deine Daten samt Nutzerprofilen und Spielständen auf eine andere Konsole übertragen.

Für Game Chat gibt es neue Komfortfunktionen, etwa die Anzeige von Chats, denen du zuvor bereits einmal beigetreten bist, und den Start eines Chats, ohne einen Freund auszuwählen. Zudem kannst du die Bildschirmgröße während eines Chats nun ändern.

Weiterhin lässt sich nun auswählen, welche deiner Konsolen virtuelle Softwarekarten nutzen dürfen. Und auch im Mii-Editor gibt es eine kleine Neuerung: Während der Bearbeitung eines Miis kannst du Musik abspielen lassen. In den Schnelleinstellungen gibt es einen neuen Schalter, mit dem sich der Handheld-Boost-Modus einschalten lässt. Damit nutzt die Switch 2 die Einstellungen des TV-Modus, verbraucht dabei aber auch mehr Energie.

Titelbild: Shutterstock/Habanero Pixel

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