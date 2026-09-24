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Salomon debütiert im Triathlon und wird Ironman-Sponsor

Die Bergsport-Marke Salomon will ihre Expertise im Ausdauersport künftig auch im Triathlon einbringen. Im Rahmen einer fünfjährigen Partnerschaft mit dem Ironman-Brand wird sie Titelsponsor der Weltmeisterschaft 2027 in Kona.

Salomon ist bislang vor allem für Bergsport bekannt: vom Skifahren übers Wandern zum Trailrunning. Jetzt schlägt die Marke ein neues Kapitel auf. Sie wird ab 2027 Hauptausrüster für Schuhe, Bekleidung und Taschen bei Ironman-Wettkämpfen. Damit löst Salomon den Schuhhersteller Hoka ab. Die fünfjährige Partnerschaft zwischen Salomon und der Triathlon-Marke Ironman umfasst auch das Titelsponsoring der Weltmeisterschaft 2027 auf Hawaii.

Salomon setzt auf Ausdauersportarten

Für Salomon bringt das Sponsoring in erster Linie grössere Sichtbarkeit im Ausdauersport. Es zeigt ebenfalls, dass das Unternehmen seine Expertise aus dem Trailrunning verstärkt in andere Bereiche des Laufsports einbringen will. Das ist Salomon mit Gravel-Schuhen, einem Hybrid aus Strassen- und Trailschuhen, gelungen. Auch fürs Laufen auf Asphalt hat Salomon bereits einige Modelle entwickelt, darunter den bei der Präsentation gezeigten S/Lab Phantasm 3.

Sneakers Salomon S/Lab Phantasm 3 Laufschuhe – Hergestellt in Frankreich – Weiss – Unisex 46 Sneakers Salomon S/Lab Phantasm 3 White Fiery Red 40 2/3 Sneakers Salomon Chaussures Running S/Lab Phantasm 2 Made in France Blanc Homme 42 Sneakers Salomon S/Lab Phantasm 3 Laufschuhe – Hergestellt in Frankreich – Weiss – Unisex 46 Sneakers Salomon S/Lab Phantasm 3 White Fiery Red 40 2/3 Sneakers Salomon Chaussures Running S/Lab Phantasm 2 Made in France Blanc Homme 42

Das entspricht dem aktuellen Trend, in dem die Grenzen zwischen den Ausdauersportarten zunehmend verwischen. «Sportlerinnen und Sportler definieren sich nicht mehr nur über eine einzige Sportart. Sie laufen auf der Strasse und in den Bergen, nehmen an Triathlons teil und suchen ständig neue Herausforderungen», kommentiert Salomon Präsident Guillaume Meyzenq den Trend in einer Medienmitteilung.

Der Salomon S/Lab Phantasme 3 ist einer der Strassenlaufschuhe, der Salomons Expertise zeigen soll.

Quelle: Margeaux Le Map / Ironman

Entwicklung mit Feedback aus der Triathlon-Praxis

Die Anforderungen aus den extremen Bergläufen lassen sich – zumindest teilweise – auf den Marathon-Teil von Ironman-Wettkämpfen übertragen: Sportlerinnen und Sportler kämpfen mit muskulärer Ermüdung und ändern dadurch ihr Schrittmuster. Zwar ist die Ironman-Laufetappe mit 307 Höhenmetern kein Berglauf. Athletinnen und Athleten müssen dennoch kräftezehrende Anstiege bei sengender Hitze auf Asphalt bewältigen.

Dass die Partnerschaft für Salomon mehr als ein Marketing-Stunt ist, zeigt auch die Erweiterung des Teams um die Triathlon-Spitzenathletinnen und -athleten Marjolaine Pierré, Julie Iemmolo und Casper Stornes. Sie waren in Nizza vor Ort, als Salomon die Partnerschaft bekannt gegeben hat und sollen ihre Bedürfnisse und ihr Feedback in die Entwicklung neuer Produkte einbringen.

Julie Iemmolo, Marjolaine Pierré und Casper Stornes bei der Bekanntgabe der Partnerschaft.

Quelle: Margeaux Le Map / Ironman

Ein Teil der bei der Präsentation getragenen Kleidungsstücke findest du bereits jetzt bei uns im Sortiment:

Titelbild: Margeaux Le Map / Ironman

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