News & Trends 1 0

Shimano bringt neue DEORE XT Di2-Gruppe fürs Mountainbike

Schnelles, zuverlässiges Schalten, eine robuste Antriebskonstruktion und ausgefeilte Bremssysteme: Von Shimano kommen die neuen kabellosen Mountainbike-Komponenten der DEORE XT M8200 Di2-Gruppe.

Der «Klassiker» unter den MTB-Komponenten bekommt ein Facelifting: DEORE XT M8200 Di2 enthält wichtige Technologien und Designmerkmale der XTR. Unter anderem nutzt das neue DEORE Schaltwerk gemäss Shimano dabei die technologischen Fortschritte des XTR M9250 Schaltwerks.

Die neue XTR-Gruppe konnte ich in den letzten Wochen testen. Meine Eindrücke dazu habe ich dir hier verlinkt:

Produkttest Liebe auf den ersten Tritt: die neuen XTR Di2 Komponenten von Shimano von Patrick Bardelli

Wenn der Hersteller nun Know-how von der einen Gruppe in die andere transferiert, kann dies für Nutzerinnen und Nutzer fast nur von Vorteil sein. Wie Shimano in einer Mitteilung schreibt, fügt sich die Stabilisierungseinheit nahtlos in das Schaltwerkgehäuse ein, so dass keine Kanten hervorstehen, die auf Hindernissen im Gelände aufprallen und Stösse sowie Schläge möglichst vermeiden.

«Wenn dennoch unvermeidbare Stösse auftreten, absorbiert der Umwerfer den Aufprall und die automatische Stossausgleichsfunktion von Shimano bringt das Schaltwerk sofort in seine Ausgangsposition zurück.»

Das neue Schaltwerk DEORE XT M8200.

Quelle: Shimano

Vollständig kabellose Di2-Plattform

Shimano hat gemäss eigenen Angaben, das Di2-System überarbeitet, damit noch schneller und präziser kabellos geschaltet werden kann. Weiter schreibt der Hersteller: «Die robuste Antriebskonstruktion ist für Stösse auf dem Trail ausgelegt, damit die Fahrerin und der Fahrer sich sicher fühlen kann.» Die Bedienelemente, wie Brems- und Schalthebel kommen mit einer intuitiven Ergonomie. Darunter versteht Shimano eine natürliche Passform und Haptik sowie zusätzliche Einstellbarkeit.

Zu den Bremsen schreibt Shimano in der Mitteilung: «Die verfeinerte Kraftübertragung mit gleichbleibender Leistung und Modulation in einem grösseren Temperaturbereich sorgt für eine vorhersehbare Bremsleistung.» All dies soll auf den Fahrkomfort einzahlen.

Das Bremssystem gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Quelle: Shimano

Nach der neuen XTR-Gruppe und den heute vorgestellten neuen Komponenten der DEORE XT dürfte als nächstes die GRX-Gruppe fürs Gravelbike an der Reihe sein. Diese Neuerungen sollen von Shimano in den nächsten Tagen kommuniziert werden.

Ob und ab wann wir die Komponenten der neuen DEORE XT M8200 Di2-Gruppe fürs Mountainbike von Shimano im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.

Titelbild: Shimano

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.