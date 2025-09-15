News & Trends 6 0

Sneaker statt Schneestiefel: Moon Boot betritt neues Terrain

Moon Boot hat soeben seine ersten richtigen Sneaker auf den Markt gebracht. So sieht die neue «Moon247»-Kollektion aus.

Den Sprung von der Piste aufs Pflaster hat Moon Boot längst geschafft. Die Schneestiefel, die mindestens so kultig wie klobig sind, werden längst nicht mehr nur am Après-Ski getragen. Und ganz offensichtlich hat die italienische Marke Geschmack am Asphalt gefunden, denn nun dringt sie weiter in die Stadt vor – und zwar mit der Sneaker-Linie «Moon247».

Obwohl die Mode aktuell eher zu schlanken Sneakern tendiert, bleibt Moon Boot seiner massigen Designsprache treu: Die «Moon247»-Modelle sind allesamt mit üppigen Sohlen ausgestattet.

Den Moon247 Xlace gibt es in diversen Farben.

Quelle: Moon Boot

Gummizug statt reguläre Schnürsenkel.

Quelle: Moon Boot

Kordelzug und Metallösen

Das Aushängeschild der Kollektion ist der «Xlace». Statt klassische Schnürsenkel hat der Schuh eine markante Gummikordel, die sich einmal rund um den Sneaker zieht. Zusätzlich zum Standardmodell ist er auch in einer High-Top- sowie einer Stiefel-Variante erhältlich.

Ergänzt wird das «Moon247»-Line-up ausserdem durch den «City». Seine röhrenförmigen Schnürsenkel, die über Metallösen geführt werden, erinnern an die klassischen Moon Boots. Der Sneaker ist sowohl mit als auch ohne Shearling-Innenfutter verfügbar.

Der Moon247 Xlace zu Baggy Jeans.

Quelle: Moon Boot Der Moon247 City mit Shearling-Innenfutter.

Quelle: Moon Boot

Das Profil des Xlace.

Quelle: Moon Boot

Moon Boot hat den Sneaker längst im Blick

Die Entscheidung, das Sortiment um athletisches Schuhwerk zu erweitern, kommt nicht von ungefähr. Bereits vor einem Jahr hat Moon Boot mit dem «Park Icon» vorsichtig sneaker-nahes Terrain erkundet. Der Slip-on-Schuh ist die Sneaker-Adaption der «Icon»-Schneestiefel – wobei die Bezeichnung Sneaker hier sehr grosszügig ausgelegt ist.

Die «Moon247»-Kollektion ist aktuell bei Moon Boot sowie im ausgewählten Einzelhandel verfügbar. Die Sneaker kosten um die 200 Franken – also etwa gleich viel wie die Schneestiefel. Bei uns findest du die neuen Modelle noch nicht – dafür aber den «Park Icon» und die bewährten Boots.

Titelbild: Moon Boot

