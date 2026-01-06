News & Trends 1 0

Soundcore AeroFit 2 Pro: Flexibler Bügel regelt zwischen Open-Ear und Noise Cancelling

Mit den AeroFit 2 Pro kombiniert Soundcore Open-Ear-Design und aktives Noise Cancelling – dank verstellbarem Ohrbügel je nach Wunsch.

Die Anker-Tochter Soundcore hat an der CES in Las Vegas die Kopfhörer AeroFit 2 Pro vorgestellt. Wie die Openfit Pro von Shokz verbindet Soundcore hier eine offene Bauweise, wie sie bei sogenannten Open-Ear-Geräten üblich ist, mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC).

Open-Ear trifft Noise Cancelling

Typisch für Open-Ear-Kopfhörer ist, dass sie den Schall nicht direkt in den Gehörgang leiten. Stattdessen sitzen die Treiber vor dem Ohr und lassen Umgebungsgeräusche ungehindert durch. Das erleichtert das Wahrnehmen von Gesprächen oder Verkehrslärm. Beim neuen AeroFit 2 Pro ergänzt Soundcore diese Bauform um ein aktives Geräuschunterdrückungssystem, das Umgebungsgeräusche elektronisch dämpft.

Der Ohrbügel lässt sich verschieben und so zwischen den Hörmodi wechseln.

Quelle: Anker

Im Unterschied zu klassischen In-Ear-Geräten mit tief sitzender Abdichtung entsteht beim AeroFit 2 Pro aber keine vollständige akustische Isolation. Stattdessen bewegst du die Treiber je nach Bedarf zwischen zwei Positionen: in der offenen Position vor dem Ohr oder enger am Eingangsbereich des Gehörgangs, um eine bessere passive Dämpfung und aktives ANC zu haben.

Ohrbügel wechselt zwischen ANC und Open-Ear

Das Modell hat einen fünfstufig verstellbaren Ohrbügel, der die Position der Treiber verschiebt. In den niedrigeren Positionen bleibt das typische Open-Ear-Erlebnis erhalten, werden die Bügel hochgeschoben, sitzen die Treiber näher am Gehörgang, um passive und aktive Dämpfung zu aktivieren. Sensoren erkennen automatisch, in welchem Modus du die Hörer nutzt, und passen die Klangabstimmung entsprechend an. Dieser adaptive Ansatz dient dazu, gleichförmige Signale – wie das Brummen von Lüftern oder Verkehrslärm – gezielter zu reduzieren, wenn du sie gerade nicht brauchst.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller in der offenen Form rund sieben Stunden, mit Ladecase bis zu 34 Stunden. Im ANC-Modus sinkt die Laufzeit auf etwa fünf Stunden, und insgesamt bis zu 24 Stunden mit Case. Zudem nutzt der Kopfhörer Bluetooth 6.1 und unterstützt Multipoint für die Verbindung zu mehreren Geräten gleichzeitig. Die IP55-Zertifizierung sorgt für begrenzte Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Staub.

Die AeroFit 2 Pro kommen in verschiedenen Farbvarianten wie mattem Schwarz, Weiss, Blau oder Lila. Sie kosten 179.99 Euro – einen Frankenpreis gibt es aktuell noch nicht.

Titelbild: Shutterstock

