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«Transport Fever 3» erscheint Ende September und hat eine Collector’s Edition

Endlich hat Urban Games das Release-Datum für «Transport Fever 3» bekannt gegeben: Die Transportsimulation erscheint am 29. September. Erstmals gibt es das Spiel zum Start in drei Editionen, darunter eine Collector’s Edition.

Rund eineinhalb Jahre nach der Ankündigung von «Transport Fever 3» ist es endlich klar: Das Spiel des Schaffhausener Entwicklerstudios Urban Games erscheint am 29. September 2026. Und zwar nicht nur für Windows-PCs auf Steam, Epic Games Store und GOG, sondern gleichzeitig auch auf Mac und Linux-Systemen sowie PS5 und Xbox Series X|S.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Kaufst du «Transport Fever 3» vor dem Release, erhältst du drei zusätzliche Inhalte: den Ozeandampfer «Queen Mary», die Große Pyramide von Gizeh als baubares Wahrzeichen und Asiatische Elefanten als weitere Wildtiere für die tropische Klimazone.

Das Spiel kostet regulär rund 50 Euro/Franken für PC und rund 60 Euro/Franken für Konsolen. Wenn du bereits «Transport Fever 2» besitzt, bekommst du bis zu 14 Tage nach dem Release einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kauf des Nachfolgers – vorausgesetzt, du kaufst ihn auf derselben Plattform.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Spielreihe kannst du zum Release aus drei Versionen wählen: der Standard-Edition, der Deluxe-Edition und der limitierten Collector’s Edition. Deluxe Edition: zusätzliche digitale Inhalte Für «Transport Fever 2» lieferte Urban Games erst rund dreieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung eine Deluxe Edition nach, zusammen mit dem Spiel-Release für die Konsolen. Jetzt ist beides zum Start dabei.

Die Deluxe Edition hat einige zusätzliche Gameplay- und kosmetische Inhalte an Bord:

sechs weitere nutzbare Fahrzeuge, darunter das Überschallflugzeug Concorde und der historische Trans-Europ-Express sowie der bekannte rote Londoner Doppeldeckerbus

zwei zusätzliche Wahrzeichen: der Eiffelturm und das Taj Mahal

drei handgefertigte Karten, von denen jede ihre eigene Herausforderung mitbringt

vier weitere Wildtiere für alle Klimazonen des Spiels, darunter Orcas und Büffel

Dazu kommen weitere «unterhaltsame Inhalte», die sich mir noch nicht ganz erschließen. In der Pressemeldung ist von Tycoon-Autos die Rede, die «den Straßenverkehr auf das nächste Level bringen» sollen, sowie von drei «spaßigen Extras», die du im Spiel entdecken kannst. Zudem sind die Soundtracks aller bisherigen Spiele der Reihe enthalten.

Weitere Fahrzeuge, Wahrzeichen und drei vorgefertigte Karten gibt es zu einem etwas höheren Preis.

Quelle: Urban Games

Die Deluxe Edition kostet rund 65 Euro/Franken für PC und rund 75 Euro/Franken für Konsolen. Schnelle «Transport Fever 2»-Veteraninnen und -Veteranen bekommen auch auf die Deluxe Edition zehn Prozent Rabatt. Collector’s Edition: Goodies zum Anfassen Eine Collector’s Edition ist für die «Transport Fever»-Spielreihe ein Novum. Zunächst ist sie laut Urban Games auf 10 000 Stück limitiert. Sie enthält neben dem Download-Key für die Deluxe Edition inklusive Vorbesteller-Boni mehrere physische Goodies.

Heraus sticht die 13 Zentimeter hohe Statue, die vom Startbildschirm des Spiels inspiriert ist. Du siehst vier angedeutete Fahrzeuge, die über- und nebeneinander angeordnet sind: ein Schiff, ein LKW, eine Dampflok und ein Flugzeug. Für Fans ist auch das Hardcover-Artbook ein schickes Extra. Auf 200 Seiten werden alle Fahrzeuge im Spiel dargestellt. Passend dazu gibt es ein Quartett-Kartenspiel. Weiterhin liegen bei:

eine Musikbox sowie ein Ticket, das wie ein historischer Boarding-Pass für einen Luxuszug gestaltet ist und dir über einen aufgedruckten QR-Code Zugriff auf alle Soundtracks des Spiels bietet

ein Sticker-Set

ein Schlüsselanhänger

ein beidseitig bedrucktes Poster

eine von den Entwicklern unterzeichnete Dankeskarte.

Die Collector’s Edition kostet auf allen Plattformen rund 120 Euro oder Franken. Einen Rabatt gibt es nicht.

Diese Goodies hält die Collector’s Edition für dich bereit.

Quelle: Urban Games

Titelbild: Urban Games

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