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Viel Bike für wenig Geld: E-MTB-Spezialist Thok steigt ins Gravelbussines ein

Thok verabschiedet sich teilweise vom E-MTB und steigt ins Gravel-Segment ein. Mit Grow präsentiert der italienische Hersteller seine erste Fahrradfamilie ohne Motor. Alle Modelle sind mit einem Carbon-Monocoque-Rahmen mit sportlicher Rennrad-Geometrie und vollständig integrierten Kabelzügen ausgestattet.

Mit der Grow-Serie betritt der italienische Hersteller Thok Neuland. Das erste Gravelbike ohne Motorunterstützung soll die Offroad-DNA der Marke auf ein Bike übertragen, bei dem ausschliesslich die Beine für Vortrieb sorgen. Thok bezeichnet den Schritt nicht als Kurswechsel, sondern als Weiterentwicklung seiner bisherigen Philosophie. Präzision, Kontrolle und Fahrspass sollen auch beim Gravelbike im Mittelpunkt stehen.

Grow ist für asphaltierte und unbefestigte Wege gedacht. Die Serie setzt sich aus drei Ausstattungsstufen zusammen: Pro, Comp und First Ride. Dazu kommen vier eigenständige Designs: Circus, Darkstar, Cactus und Pixels. Circus und Darkstar sind sportlich orientierte Race-Versionen, während Cactus und Pixels stärker auf Adventure ausgelegt sind.

Vorgestellt wurde die neue Serie auf dem International Bike Festival, das vom 4. bis 6. September in Misano stattfand.

Drei Ausstattungen, sechs Modelle

An der Spitze stehen Grow Circus Pro und Grow Darkstar Pro. Beide kombinieren eine Sram Force AXS Schaltgruppe mit einem Sram GX T-Type Schaltwerk. Dazu kommen eine 10–52er Sram-T-Type-Kassette, eine Force-XPLR-Kurbel mit 44 Zähnen und Quarq-Leistungsmesser. Zipp-XPLR-S-Carbon-Laufräder, ein integrierter Thok-Carbonlenker und Schwalbe-G-One-R-Reifen mit 45 Millimetern Breite runden die Ausstattung ab. Der Verkaufspreis liegt bei 4990 Euro, was meiner Meinung nach mehr als angemessen ist. Das gilt auch für die weiteren Varianten.

Ich finde: Thok bietet zum Einstieg ins Gravelsegment viel Bike für verhältnismässig wenig Geld.

Das Top-Modell Grow Pro in der Farbvariante «Darkstar».

Quelle: Thok

Die Comp-Modelle Cactus und Pixels sind Allrounder für sportliche Ausfahrten und längere Touren. Verbaut sind unter anderem Sram Rival AXS, ein S1000-T-Type-Schaltwerk, eine 10–52er-Kassette und eine Rival-XPLR-Kurbel mit 42 Zähnen. Miche-Sterrato-45-Laufräder, ein integrierter Thok-Carbonlenker und 45-Millimeter-G-One-R-Reifen gehören ebenfalls zur Ausstattung. Preis: 3990 Euro.

Der Hersteller nennt diese Farbvariante des Grow Comp «Pixels«.

Quelle: Thok

Den Einstieg bildet Grow First Ride in Cactus und Pixels. Hier setzt Thok auf Sram Apex XPLR mit Apex Eagle 12s-Schaltwerk, eine 11–50er Eagle-Kassette und eine Apex-XPLR-Kurbel mit 40 Zähnen. DT-Swiss-G1800-Laufräder, ein FSA-Lenker und Schwalbe-G-One-R-Reifen komplettieren das Bike. Der Verkaufspreis ist 2990 Euro.

Die Einsteiger-Linie Grow First Ride in der Variante «Cactus».

Quelle: Thok

Die komplette Grow-Serie soll ab Februar 2027 im Handel erhältlich sein.

Titelbild: Thok

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