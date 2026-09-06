News & Trends 1 0

Shimano DYNALAST 2.0: Veloschuhe sollen für mehr Füsse passen

Mehr Platz für die Zehen, sicherer Halt und drei unterschiedliche Passformen: Shimano überarbeitet sein DYNALAST-System. Mit Shimano DYNALAST 2.0 soll die Balance zwischen Komfort, Stabilität und effizienter Kraftübertragung für eine grössere Bandbreite an Fussformen verbessert werden.

Seit mehr als zehn Jahren bildet das DYNALAST-Fussbett die Grundlage vieler Performance-Veloschuhe von Shimano für Rennrad, Gravel und Cross-Country. Nun bekommt die Konstruktion ein umfassendes Update. Shimano hat dafür nach eigenen Angaben biomechanische Untersuchungen, Druckpunktanalysen und zahlreiche 3D-Fussdaten ausgewertet.

Eine zentrale Änderung betrifft den Vorfuss. Der Zehenbereich wurde überarbeitet und bietet unter Tretbelastung mehr Raum, damit sich die Zehen natürlicher ausbreiten können. Das soll Druckstellen reduzieren, während der Halt im Mittelfuss- und Fersenbereich erhalten bleibt. Der Brand verspricht sich davon mehr Komfort, insbesondere auf langen Fahrten, ohne Abstriche bei der Kraftübertragung

Nicht einfach mehr Breite, sondern auch mehr Volumen dank Shimano DYNALAST 2.0.

Quelle: Shimano

Drei Leisten statt einer Passform

Grösser fällt die Auswahl bei den Passformen aus. Shimano DYNALAST 2.0 ist künftig als Narrow-, Standard- und Wide-Version erhältlich. Die drei Varianten basieren auf eigenständigen Leisten und sollen besser für unterschiedliche Fussformen passen.

Die neue Wide-Version fällt etwa deutlich geräumiger aus als die bisherige Wide-Passform. Wer bislang wegen breiterer Füsse eine grössere Schuhgrösse wählen musste, könnte stattdessen eine passendere Alternative in der richtigen Grösse erhalten. Die Narrow-Variante richtet sich dagegen an Fahrerinnen und Fahrer mit schmaleren Füssen beziehungsweise an Personen, die eine besonders eng anliegende Performance-Passform bevorzugen. Shimano sieht darin auch eine Option für Personen, die deswegen bisher Damenschuhe des Herstellers getragen haben.

Die Grundidee bleibt dabei bestehen: Die Form des Leistens soll einen möglichst natürlichen Bewegungsablauf beim Pedalieren unterstützen. Laut Shimano trägt insbesondere die optimierte Zehenfederung dazu bei, den Bewegungsablauf effizienter zu gestalten.

Das Modell «SH-RX710» ist bereits mit der neuen Passform ausgerüstet.

Quelle: Shimano

Mehr als einfach nur «breiter» Interessant ist, dass Shimano die unterschiedlichen Passformen nicht lediglich als unterschiedlich breite Schuhe versteht. Die Konstruktion berücksichtigt laut Hersteller vielmehr das dreidimensionale Volumen des Fusses. Bei der bisherigen Wide-Ausführung wurde beispielsweise nicht einfach die Breite erhöht, sondern auch der Umfang im Bereich des Ballens vergrössert.

Shimano DYNALAST 2.0 soll damit ein Problem adressieren, das viele Velofahrerinnen und Velofahrer kennen: Ein Schuh kann zwar lang genug sein, an Zehen oder Mittelfuss aber trotzdem zu eng sitzen. Gleichzeitig darf der Fuss im Schuh nicht zu viel Spiel haben, weil darunter Stabilität und Kraftübertragung leiden.

Erste Schuhe mit den neuen Formen sind bereits verfügbar, darunter der Gravel-Rennschuh SH-RX710 in Narrow, Standard und Wide. Der Hersteller positioniert die neue Plattform damit nicht nur als Komfort-Update, sondern als Grundlage für eine präzisere Performance-Passform über verschiedene Fussformen hinweg.

Veloschuhe Shimano Unisex-Gravel-Schuh SH-RX710 mit SPD-Klickpedal 43

Kurz gesagt: Das neue Leistensystem macht den Schuh im Zehenbereich etwas natürlicher und die Auswahl bei der Passform deutlich grösser. Für viele Velofahrer dürfte vor allem die neue Wide-Version interessant sein – und für schmale Füsse gibt es erstmals eine klar definierte Narrow-Option.

Technische Daten

Standard-Passform (Standard Fit) rund vier Prozent mehr Zehenvolumen (Grösse 43)

gewohnter Halt an Ferse und Mittelfuss

verbesserter Komfort auf langen Fahrten

Breite Passform (Wide Fit) rund sechs Millimeter breiterer Zehenbereich als die bisherige Wide-Grösse 43

zirka sieben Prozent mehr Zehenvolumen (Grösse 43)

deutlich breitere Passform als die bisherige Shimano Wide-Variante

passt sich breiten Füssen besser an

Schmale Passform (Narrow Fit) insgesamt geringeres Schuhvolumen

aktualisierte Zehenform mit zusätzlichem Komfort im Vorfussbereich

empfohlene Option für: Fahrerinnen und Fahrer, die bisher damenspezifische Shimano-Schuhe bevorzugt haben und Personen, die eine enge Performance-Passform bevorzugen

Titelbild: Shimano

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







