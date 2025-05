News & Trends 5 1

Vorfreude auf die Women’s Euro 25: Nike präsentiert die neuen Trikots der Frauen

Am 2. Juli startet die UEFA Women’s Euro 2025 in der Schweiz. Mit den nigelnagelneuen Trikots für England, Frankreich und die Niederlande steigert Nike unsere Vorfreude ins Unermessliche.

Sie sind natürlich vollkommene Nebensache, die Outfits der Spielerinnen, die an der Fussball-Europameisterschaft im Juli teilnehmen werden. Auf das Äussere reduziert werden soll hier nun wirklich niemand. Aber … die brandneuen Trikots sind einfach zu cool, um sie nicht zu erwähnen:

Für insgesamt acht Nationalmannschaften hat Nike neue Sets designt. Und nicht irgendwelche, nein. Sie bestehen ausschliesslich aus den «besten Materialinnovationen des US-amerikanischen Sportartikelherstellers, wie dem Dri-FIT ADV.» Die atmungsaktive Kunstfaser leite den Schweiss von der Haut und sorge so dafür, dass die Spielerinnen trocken, kühl und konzentriert am Ball bleiben können. Weiter heisst es in der Pressemitteilung, dass «ausgehend von der dynamischen Bewegung des Frauenfussballs die neueste Body-Mapping-Technologie und 4D-Daten genutzt wurden, um präzise Verstärkung, Mobilität, Atmungsaktivität und Belüftung zu gewährleisten.» Bedeutet: Die Trikots sind speziell auf weibliche Körper zugeschnitten, Mesh- und Rippentexturen so platziert und verarbeitet, dass Leistungseigenschaften wie verbesserte Dehnbarkeit oder Kompression genau dort gewährleistet sind, wo sie am benötigt werden.

Kann so viel Funktionalität noch gut aussehen? Ähm … ja! Die Trikots überzeugen optisch mit leuchtenden Farben, spannenden Strukturen und liebevollen Details. Während zum Beispiel auf dem Shirt der brasilianischen Torhüterin subtiles Leoparden-Muster zu entdecken ist, säumen die Ärmel der Koreanerinnen aufwendig verzierte Bündchen.

Team Brasilien.

Quelle: Nike Team Korea.

Quelle: Nike

Jeder Swoosh (das charakteristische Nike-Logo) und jede aufgesetzte Verzierung, sei es ein Emblem oder Wappen, besteht aus «Nike Grind» – einem Material, das aus Produktionsresten und recycelten Sneakern gewonnen wird, um einen nachhaltigeren Kreislauf zu schaffen.

Hahn-Emblem und Swoosh aus Nike Grind.

Quelle: Nike

Das Trikot der französischen Spielerinnen.

Quelle: Nike

Neben Brasilien und Korea dürfen sich auch die Spielerinnen in Nigeria, Norwegen, den USA, England, Frankreich und den Niederlanden über das stylische Nike-Makeover freuen. Letztere drei ergeben, wie der Zufall es will, gemeinsam mit Wales die Spielgruppe D, die ab dem 5. Juli in Luzern und Zürich um den Titel kicken wird. Ihre Trikots können wir also schon ganz bald in Aktion erleben.

Der Look der Engländerinnen.

Quelle: Nike

Team Niederlande aka Oranje.

Quelle: Nike

Die Nike National Team Kits sind nur auf nike.com und bei wenigen, ausgewählten Händlern erhältlich.

Titelbild: Nike

