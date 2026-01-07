News & Trends 6 0

Wi-Fi trifft Design: Harman Kardon macht SoundSticks & Aura ready für Multiroom

Harman Kardon frischt seine Designklassiker auf: SoundSticks 5 und Aura Studio 5 bekommen WLAN und umfangreiche App-Steuerung.

Auf der CES in Las Vegas hat Harman Kardon neue Versionen seiner Design-Lautsprecher SoundSticks 5 und die Aura Studio 5 vorgestellt. Die Modelle sind neu Multiroom-fähig, behalten aber ihr Design bei. Der Marktstart ist im März dieses Jahres.

Design-Konkurrenz für Sonos und Co.

Die wichtigste Neuerung ist die Wi-Fi-Anbindung. Du streamst Musik von Spotify, Tidal und so weiter direkt über WLAN und steuerst mit der hauseigenen App. Auch werden Apple AirPlay und Chromecast unterstützt. Die Vorgänger waren auf Bluetooth beschränkt. Zudem kannst du über Auracast mehrere Lautsprecher im Raum gruppieren oder Stereo-Paare konfigurieren.

Gesteuert wird alles über die Harman Kardon One-App: Sie erlaubt nicht nur das Verbinden und Steuern der Lautsprecher, sondern auch Raum-Kalibrierung sowie Licht- und EQ-Einstellungen.

SoundSticks 5 Wi-Fi: platzsparendes Design

Die SoundSticks 5 ist ein klassisches 2.1-System mit zwei Satelliten und Subwoofer mit den üblichen Grundelementen: ein 5,25-Zoll-Tieftöner im Sub, sechs Mitteltöner und zwei Hochtöner in den Satelliten.

Trotz ihres PC-Speaker-Looks sind die SoundSticks Standalone-Speaker.

Diese sollen für breite Klangwiedergabe mit definiertem Bass und klaren Höhen sorgen. Die Lautsprecher behalten ihr Design bei und bieten zudem eine Beleuchtung und Farbanpassung per App.

Aura Studio 5 Wi-Fi

Lichtspektakel jetzt mit Multiroom-Option.

Auch der futuristische Aura Studio 5 wird mit Wi-Fi-Streaming ausgestattet. Sein Drei-Wege-System besteht aus Subwoofer, mehreren Mitteltönern und einem Hochtöner. Die Lichtprojektion rund um die «Kuppel» soll eine stimmungsvolle Atmosphäre kreieren. Diese lässt sich über die App anpassen. Auch Auracast wird unterstützt.

Beide Wi-Fi-Modelle sollen ab März 2026 verfügbar sein. Ersten Angaben zufolge liegt der Preis bei etwa 350 Euro pro Gerät. Schweizer Preise sollen noch folgen.

