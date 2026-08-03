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Xbox Series X und S werden in Europa bis zu 200 Euro teurer

Microsoft erhöht die Preise seiner aktuellen Xbox-Konsolen auch in Europa. Die nun teuerste Series X kostet künftig knapp 800 Euro.

Seit dem 1. August musst du für eine neue Xbox Series X oder Series S deutlich mehr bezahlen. Besonders stark verteuert sich die Series S mit einem Terabyte Speicher: Sie kostet nun 599,99 statt 399,99 Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 50 Prozent. An der Hardware ändert Microsoft nichts.

Der Preis des bisher günstigsten Modells, der Series S mit 512 Gigabyte Speicher, steigt von 349,99 auf 499,99 Euro. Beide Varianten der leistungsstärkeren Series X werden jeweils 200 Euro teurer. Die Digital Edition kostet künftig 749,99 statt 549,99 Euro. Für das Modell mit Laufwerk verlangt Microsoft nun 799,99 statt 599,99 Euro.

Europa trifft es stärker als die USA

Microsoft hatte die Preiserhöhung bereits Ende Juni angekündigt. Mein Kollege Florian berichtete damals über die neuen Preise in den USA. Konkrete Angaben für Europa und die Schweiz fehlten zu diesem Zeitpunkt noch.

News & Trends Microsoft erhöht Xbox-Preise deutlich Florian Bodoky 16 Likes 16 25 Kommentare 25

Nun steht fest: In Europa fällt der Aufschlag teilweise noch höher aus als in den USA. Dort stiegen die Preise je nach Modell um 100 oder 150 US-Dollar. Die Xbox Series X mit zwei Terabyte Speicher nimmt Microsoft zudem aus dem Angebot.

Neue offizielle Preisempfehlungen für die Schweiz hat Microsoft bislang nicht veröffentlicht.

Speicher verteuert die Konsolen

Microsoft begründet die höheren Preise vor allem mit gestiegenen Kosten für Speicher und Arbeitsspeicher. Diese seien innerhalb weniger Monate auf mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen. Bis Herbst 2027 rechnet das Unternehmen mit einer weiteren Verdopplung.

Wie deutlich die Preise gestiegen sind, zeigt auch der Vergleich mit dem Marktstart im November 2020. Die Xbox Series X mit Laufwerk kostete damals 499,99 Euro. Mit der neuen Preisempfehlung von 799,99 Euro liegt sie 300 Euro oder 60 Prozent darüber.

Die Xbox Series S startete bei 299,99 Euro. Das technisch weitgehend unveränderte Modell mit 512 Gigabyte kostet nun genauso viel wie die Series X zum Marktstart.

Titelbild: Robert Way / Shutterstock

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