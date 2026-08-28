News & Trends 25 1

Zum 30. Jubiläum: Pokémon bekommt ziemlich wilde Crocs

Du liebst Pokémon und willst dies auf möglichst auffällige Art allen klar machen? Dann dürfte diese kommende Collab etwas für dich sein.

Dieses Jahr feiert das Pokémon-Franchise seinen 30. Geburtstag. Diverse Brands profitieren gratulieren mit Kollaborationen – darunter auch Crocs. Neu ist die Zusammenarbeit nicht, zum Jubiläum fällt sie jedoch auffälliger aus denn je.

Das zahmste der vier neuen Modelle ist ein rot-weisser, vom Pokéball inspirierter «Classic Clog». Für den «Jöö»-Faktor sorgen Pikachu, Evoli und Enton, die den Schuh verhältnismässig dezent in Form von Jibbitz schmücken.

Hausschuhe Crocs Pokemon Poke Ball Classic Clog 45

Bei den anderen drei Modellen dienen die Pokémon hingegen nicht bloss als Inspiration für Farben und kleine Details – sie dominieren den ganzen Schuh. Die Auserwählten Pikachu, Pummeluff und Gengar sind nicht einfach aufgedruckt, sondern bedecken als auffällige 3D-Elemente so ziemlich den ganzen Vorderfuss.

Die Sohlen sind mit den jeweiligen Fähigkeiten der Pokémons bedruckt: Bei Pikachu zucken weisse Blitze über das Gelb, Gengar wird von violetten Schatten umgeben und Pummeluffs rosa Sohle zieren Noten und Sterne – passend zu seinem einschläfernden Gesang. Das letzte Modell hebt sich wortwörtlich von den anderen beiden ab: Pummeluff kommt nämlich auf einer Plateausohle daherspaziert.

Pikachu

Quelle: Crocs Pummeluff

Quelle: Crocs

Gengar

Quelle: Crocs

Pokémon-Fans müssen ordentlich hinblättern

Das Pokéball-Modell ist ab sofort erhältlich (siehe oben). Bei den drei weiteren Modellen ist der Verkaufsstart laut Website von Crocs auf den 16. November angesetzt. Bleibt also noch etwas Zeit, um für die fast schon unverschämten 80 Dollar zu sparen, die für Pikachu sowie Gengar fällig werden. Pummeluff legt dabei nicht nur bei der Sohle, sondern auch beim Preis noch eine Schippe drauf und kostet fünf Dollar mehr. Ob das Trio bei Galaxus erhältlich sein wird, ist aktuell noch unklar.

Titelbild: Crocs

Dieser Artikel gefällt mir! 25 Personen gefällt dieser Artikel







