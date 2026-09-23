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«Darkwing Duck» kehrt zurück: Mark Hamill spricht den maskierten Helden

Disney+ setzt den 90er-Klassiker mit einer neuen Animationsserie fort. Bekannte Verbündete und Gegner kehren zurück, während mehrere Hauptrollen neu besetzt werden.

Drake Mallard alias Darkwing Duck hat ein Problem: Seit 35 Jahren steckt er in einer alternativen Welt fest, in der noch nie jemand von seinen Heldentaten gehört hat. Ausgerechnet die rebellische Jugendliche Duckie kennt seine Vergangenheit und bringt ihn dazu, wieder Maske und Cape anzulegen.

Gemeinsam treffen sie auf alte Gegner wie Fiesoduck und Megavolt. Auch Quack, Kiki und Morgana kehren zurück. Am Ende steht für die ungewöhnliche Truppe laut Disney sogar das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel.

Alte Bekannte, neue Stimmen

Für die englische Fassung besetzt Disney mehrere zentrale Rollen neu. Mark Hamill spricht Drake Mallard. Damit folgt er auf Jim Cummings, der Darkwing Duck in der Originalserie seine Stimme lieh.

Hamill bringt reichlich Erfahrung mit Animationsrollen mit. Besonders bekannt ist er als Stimme des Jokers in «Batman: The Animated Series» und zahlreichen weiteren DC-Produktionen.

Auch Quack bekommt einen neuen Sprecher. Seth Rogen übernimmt die Rolle und produziert die Serie zugleich mit seiner Produktionsfirma Point Grey Pictures. Lizzy Caplan spricht Kiki, während Lilimar die neue Figur Duckie übernimmt.

Zum weiteren Cast gehören Dan Stevens als Glade McTowers, Tiffany Shepis als Rosa und Kathryn Newton als Firecracker. Teo Briones, Tyler Dean Flores, Katie Rich und Nat Faxon sprechen weitere neue Figuren. Welche Rollen diese in der Geschichte spielen, hat Disney bisher nicht verraten.

Hinter der Serie stehen Sean Tretta und Borja Peña Gorostegui als Executive Producer. Tad Stones, der Schöpfer des Originals, war bei der Entwicklung als Berater beteiligt.

Ein Klassiker aus den 90ern

Die ursprüngliche Serie startete 1991 und brachte es auf 91 Folgen. Für mich gehört «Darkwing Duck» bis heute zu den prägendsten Kinderserien der 90er-Jahre. Natürlich habe ich den leicht größenwahnsinnigen Darkwing geliebt. Mein Favorit war allerdings Quackerjack mit Meister Bananengrips, seiner sprechenden Handpuppe. Entsprechend hoffe ich, dass auch er zurückkehrt. Vielleicht gibt es sogar ein Wiedersehen mit den gesamten «Fürchterlichen Fünf».

In meinem Rückblick auf meine Lieblingsserien dieser Zeit findest du unter anderem auch «DuckTales», «Chip und Chap» und «Disneys Gummibärenbande».

Background information From Darkwing Duck to Adventures of the Gummi Bears: my favourite 90s kids’ TV shows (part 1) Kim Muntinga 28 likes 28 21 comments 21

Zuletzt tauchte Darkwing Duck bereits in der Neuauflage von «DuckTales» auf, die von 2017 bis 2021 lief. Die kommende Serie führt dagegen die Geschichte des Originals weiter.

Wann die neue Serie auf Disney+ startet und wie viele Folgen Disney plant, ist noch offen.

Header image: Disney

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