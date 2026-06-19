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Bosch bringt ersten Nabenmotor fürs E-Bike auf den Markt

Der europäische Marktführer für Antriebssysteme von Elektrovelos lanciert mit der «Hub Line» einen leichten und fast unsichtbaren Nabenmotor. Bosch eBike Systems hat ihn laut eigener Aussage gezielt für die Anforderungen urbaner E-Bikes entwickelt.

Mit dem ersten Nabenmotor will Bosch eine neue Ära für urbane E-Bikes einläuten. Während das Unternehmen bisher für seine leistungsstarken Mittelmotoren bekannt ist, richtet sich die Neuheit an alle, «die ihren urbanen Alltag mit Stil und Leichtigkeit gestalten möchten». Wie der Hersteller weiter mitteilt, handelt es sich bei der «Hub Line» um das Herzstück eines Portfolios «wegweisender Neuheiten», die mit 45 Nm Drehmoment sofort eine spürbare und feinfühlige Unterstützung bietet, so Bosch.

Über 25 km/h entkoppelt sich der Motor gemäss Hersteller vollständig, wodurch sich das E-Bike wie ein klassisches Velo fast ohne Tretwiderstand fahren lasse. Dabei wiege der Antrieb nur rund 2,3 Kilogramm.

Mit der «Hub Line» läutet Bosch laut eigener Aussage eine neue Ära für stylische urbane E-Bikes ein.

Quelle: Bosch eBike Systems

PowerTube 360

Passend zum aufgeräumten Design der «Hub Line» präsentiert Bosch mit der «PowerTube 360» den laut eigener Aussage bisher schlanksten Akku im Produktportfolio. Sein schmales Profil von nur 68 Millimetern Durchmesser ermögliche eine unauffällige Rahmenintegration, sodass «E-Bike-Modelle auf den ersten Blick kaum von einem klassischen Velo zu unterscheiden sind – die perfekte Basis für minimalistische, urbane E-Bike-Designs».

Das geringe Gewicht des Akkus von zirka 2,1 Kilogramm optimiere den Schwerpunkt des E-Bikes, wodurch es direkter reagiere und sich dynamischer fahre. Mit 360 Wh liefert der Akku Energie für den täglichen urbanen Einsatz und Reichweiten von über 80 Kilometern, schreibt Bosch weiter.

«PowerTube 360», der bisher schlankste Akku von Bosch.

Quelle: Bosch eBike Systems

Für längere Strecken sei eine Erweiterung durch das DualBattery-System, beispielsweise mit dem PowerMore 250 Range Extender, problemlos möglich. Je nach Herstellerkonzept ist die «PowerTube 360» herausnehmbar oder fest im Rahmen verbaut.

Darüber hinaus hat Bosch eBike Systems weitere Produktneuheiten wie einen LED-Controller und ein Display angekündigt.

Nabenmotor, Akku, Diebstahlschutz und LED-Controller im Bundle.

Quelle: Bosch eBike Systems

Ob und wann die neuen Komponenten von Bosch eBike Systems bei uns verfügbar sein werden, steht aktuell noch nicht fest.

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Nabenmotor, Akku, Diebstahlschutz und LED-Controller im Bundle.

Quelle: Bosch eBike Systems

Ob und wann die neuen Komponenten von Bosch eBike Systems bei uns verfügbar sein werden, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Bosch eBike Systems

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