Boxio Rack, die modulare Campingbox, die mit dem Fahrzeug mitwächst - oder schrumpft

Eine Campingbox, die sich für verschiedene Fahrzeuge eignet. Und die mit dem Auto mitwachsen oder -schrumpfen kann. Das verspricht das modulare System Boxio Rack.

Campingboxen für den Pkw sind super, wenn du weder das Geld noch einen Stellplatz für einen Camper hast. Doch sie haben oft ein Problem: Sie lassen sich nicht an eine andere Fahrzeugklasse anpassen. Wenn du das Auto wechselst brauchst du meist ein komplett neues System.

Das soll nun anders werden. Die Firma Boxio aus Rostock hat auf der Camping- und Reisemesse CMT 2026 in Stuttgart den Boxio Rack vorgestellt. Die modulare Campingbox aus Leichtbau-Holz kommt in drei Breiten und soll allein dadurch den Einsatz in verschiedenen Fahrzeugen von Kombi bis Bulli möglich machen.

Der Boxio Rack ist für verschieden große Fahrzeuge geeignet.

Quelle: Boxio

Die Campingbox passt sich flexibel an

Doch nicht nur das. Der Hersteller verspricht, dass sich der Rack jederzeit anpassen, ergänzen oder umbauen lässt, wenn er in einem anderen Fahrzeug mitfahren soll. Das heißt, dass er mitwachsen kann, wenn du vom Kombi auf einen Kleinbus umsteigst. Er kann aber auch schrumpfen, wenn auf den Bulli ein Minivan oder ein Kombi folgt.

Der Rack hat Platz für Kocher, Trenntoilette und weiteres Zubehör im Eurobox-Format. Oder einfach alles, was in 40 x 30 x 28 Zentimeter passt. Dazu kommen eine integrierte Tischfunktion und optional eine Schlafmöglichkeit für ein oder zwei Personen. Der Begriff modular kommt auch beim Einrichten zum Tragen. Du kannst den Rack nach deinen Wünschen gestalten.

Im Rack ist eine ganz simple Tischfunktion integriert.

Quelle: Boxio

Montage ohne Werkzeug

Laut Hersteller brauchst du kein Werkzeug, um den Boxio Rack zu montieren oder zu erweitern. Die Komponenten sollen so leicht sein, dass du sie alleine tragen kannst. Ein klarer Pluspunkt für Solocamper. Außerdem geht der Hersteller davon aus, dass dein Fahrzeug durch das geringe Gewicht im Vergleich zu anderen Produkten Energie spart.

Du sollst alle Komponenten alleine tragen können.

Quelle: Boxio

Die Montage im Auto soll kinderleicht gelingen: Du verzurrst den Boxio Rack mit gängigen Zurrgurten an den vorhandenen Ösen im Auto, fertig.

Vielversprechendes Konzept

Ich halte vor allem das Baukastenprinzip für interessant. Wenn du deine Campingbox flexibel ans Fahrzeug anpassen kannst, löst das nicht nur das Problem mit dem neuen Auto. Du kannst die Box mit der Familie oder mit Freunden teilen. Gemeinsam ein grosses System anzuschaffen, das alle Beteiligten mit ihrem Fahrzeug nutzen können, klingt ziemlich spannend.

Dazu kommt, dass du den Rack nicht nur nach deinen Wünschen einrichten, sondern anhand deiner sich verändernden Bedürfnisse ausbauen kannst. Ohne Werkzeug und ohne ein zweites Paar Hände klarzukommen, gefällt mir.

Damit der Boxio Rack für dich interessant ist, solltest du eine einfache Art des Campings aber zu schätzen wissen.

Je nach Konfiguration kostet der Boxio Rack zwischen 349 und 2744 Euro. Die Auslieferung der ersten Exemplare soll im März 2026 starten. Der Rack ist mit den anderen Produkten des Herstellers kompatibel. Unsere Einkaufsabteilung klärt ab, ob wir die Boxio-Produkte in Zukunft ins Sortiment aufnehmen.

Titelbild: Boxio

