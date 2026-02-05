News & Trends 3 0

Cobi bringt legendären «Sport Quattro S1» als Modell

Der polnische Klemmbausteinhersteller Cobi erweitert sein Sortiment um zwei Legenden der Automobilgeschichte. Noch in diesem Jahr kannst du den «Sport Quattro S1» und auch den «RS4» in deine Sammlung aufnehmen.

Der «Audi Sport Quattro S1» ist pure Motorsportgeschichte. In den 1980er Jahren revolutionierte das Auto mit seinem permanenten Allradantrieb den Rallyesport. Michèle Mouton, Walter Röhrl, Hannu Mikkola und Stig Blomqvist schrieben sich mit dem Quattro in die Annalen des Rennsports ein.

Modelle für Sammler und Enthusiasten

Das Set mit der Nummer 24666 zeigt den Quattro im Renndesign. Inklusive der Figuren und Diorama-Elemente besteht das Set aus 165 Teilen. Die bereits angekündigten Straßenversionen kommen schon mit 80 Klemmbausteinen aus. Beim Maßstab 1:35 darfst du keine große Detailtiefe erwarten. Die Modelle sind schnell zusammengebaut und eignen sich zum Spielen und Sammeln.

Auch der «RS4», das leistungsstärkste Fahrzeug der A4-Modellreihe von Audi, erscheint als Modell. Nähere Details zu den Sets und wann sie genau erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Weitere Automobilpartnerschaften geplant

Fest steht dagegen, dass Cobi neben Audi auch Renault lizenziert hat. Den Auftakt macht ein «R5 Alpine Turbo», ebenfalls mit Bezug zu den 1980er-Jahren. Zudem hat sich der Hersteller die Rechte an Toyota gesichert. Erste Modelle dieser Partnerschaft sollen im zweiten Halbjahr erscheinen.

Großmodelle sind nicht in Sicht

Cobi ist seit Jahren vor allem für seine Militärmodelle bekannt und hat sich mit maßstabsgerechten und präzise verarbeiteten Sets eine große Fangemeinde aufgebaut. Mit Marken wie Maserati, Citroën, Škoda oder Opel sind inzwischen auch weitere Automobilhersteller vertreten.

Im vergangenen Herbst senkte Cobi jedoch die Preise für die Automodelle im Maßstab 1:12 deutlich. Das deutet darauf hin, dass diese Produktlinie möglicherweise ausläuft. Insofern rechne ich nicht damit, dass Cobi uns mit einem großen Quattro überrascht. So gern ich den auch in meiner Vitrine hätte.

