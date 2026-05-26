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Cycle Week 2026 ist das nationale Velofestival zum Mitmachen

Die Cycle Week findet dieses Jahr vom 28. bis 31. Mai in Zürich statt. Das nationale Velofestival zum Mitmachen empfängt Besucherinnen und Besucher auch dieses Jahr in der Brunau und der Europaallee.

Mit über 130 Ausstellern, Hunderten von Testvelos und mehr als 100 Workshops versteht sich die Cycle Week als Plattform für alle Arten des Velofahrens und für alle Velo-Interessierten. Laut Festivalorganisation sei dabei «die ganze Fahrrad-Schweiz involviert – vom Spitzen- bis zum Breitensport, von der Infrastruktur bis zur Freizeitmobilität».

«Zu den Höhepunkten zählen im Rahmen der diesjährigen Ausgabe»: Internationale Contests im MTB-Dirtjump und BMX-Flatland mit internationalen Athletinnen und Athleten

Fussball-Nationalspielerin Lia Wälti tritt beim Rollensprint an

Ex-Radprofi Mathias Frank begleitet eine Ausfahrt

Der sechsfache BMX-Flatland-Weltmeister Viki Gomez begeistert Kinder bei Workshops

Auch ungewöhnliche Kombinationen sorgen gemäss den Organisatorinnen und Organisatoren für Festivalstimmung: Tänzerinnen und Tänzer improvisieren gemeinsam mit BMX-Flatland-Athleten zu Live-Sounds.

Bei gutem Wetter macht das nationale Velofestival gleich doppelt Spass.

Quelle: Cycle Week

Treffpunkt der Schweizer Veloszene

Neben den sportlichen Aspekten stehen zwischen dem 28. und 31. Mai Begegnungen, Wissen und gemeinsame Erlebnisse im Zentrum. So erfahren Besucherinnen und Besucher beim Co-Direktor Christoph Joho von Weltklasse Zürich zum Beispiel Spannendes über Schlaf und Regeneration, treffen den Verkehrsexperten und Festival-Maskottchen Leo Sicuro im Safety-Parcours oder entdecken mit Swiss-Cycling-Guides die schönsten Velo- und Bikerouten rund um Zürich.

Die Cycle Week nutzt gemäss eigener Aussage «die immer bessere Veloinfrastruktur der Stadt Zürich»: vom neuen Stadttunnel als Veloteststrecke über Pumptracks und Dirtjump-Anlagen bis hin zu den beliebten Trails und Velorouten rund um die Stadt.

Die Festivalstandorte befinden sich in der Europaallee, bei der Saalsporthalle Brunau sowie im Sihlcity Jumppark – der Zutritt ist überall kostenlos.

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Titelbild: Cycle Week

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