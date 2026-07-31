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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (25.7. bis 1.8.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (25. Juli bis 1. August) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Prospice», «Pokémon Pokopia Expansion Pass», «The Defiant», «Crazy Taxi World Tour».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Prospice»

Ein bisschen «Death Stranding» und eine Prise «Snowrunner», abgerundet mit psychologischem Horror im Found-Footage-Stil. Der Ankündigungstrailer zu «Prospice» macht auf jeden Fall neugierig. Auf Steam läuft gerade ein offener Playtest.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«EA Sports FC 27»

Und jährlich grüsst das «EA Sports FC»-Murmeltier.

Neben dem Ankündigungstrailer veröffentlicht EA zudem einen Gameplay-Deepdive, der alle «Änderungen» und «Neuerungen» in der diesjährigen Version erklärt.

Datum: 25. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Carveout 2160»

«Wir haben ‹SSX› zuhause.» Aber im Ernst – ich find's cool, dass so viele Indie-Entwickler toten Franchises und Genres mit spirituellen Nachfolgern neues Leben einhauchen. Der Trailer sieht noch etwas rough aus – das Potenzial ist aber da.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Batman: Caped Crusader»

Die Animationsserie «Batman: Caped Crusader» bekommt ein kooperatives Adventure-Game für einen bis vier Hobby-Detektive. Der Haken daran: Der Titel erscheint nur auf Amazons Streaming-Service Luna.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Luna (lol)

«Dirtnap»

Der Trailer erinnert an «Worms» in Echtzeit. Die zerstörbaren Umgebungen in Pixelgrafik lassen nostalgische Gefühle hochkommen.

Datum: August (Early Access)

Erscheint für: PC

«Slain 2: The Beast Within»

Ich will ehrlich sein – ich habe noch nie von «Slain» gehört. Der Nachfolger sieht im Ankündigungstrailer aber ganz nett aus. Wie «Castlevania» auf Speed. Oder Crack. Und mit einem fetten Metal-Soundtrack.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Croc 2: Kingdom of the Gobbos»

Nach dem erfolgreichen Remaster des ersten Teils kehrt das süsseste Krokodil der Welt (screw you, Schnappi!) zurück. Habe ich als kleiner Domagoj von einem Freund ausgeliehen und bis zum Erbrechen gezockt. Ich freu’ mich.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Gears of War: E-Day»

Der blutige Blockbuster von Xbox-Studio The Coalition zeigt im neuen Trailer, wie der Multiplayer-Modus funktioniert. Ich habe im Rahmen einer Preview bereits online rumgeballert und bin begeistert:

Hintergrund «Gears of War: E-Day» Vorschau: So schön kann Multiplayer sein Domagoj Belancic 20 Likes 20 13 Kommentare 13

Datum: 6. Oktober

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Stupid Never Dies»

Das bizarre Zombie-Metzelspiel verrät im neuen Trailer endlich ein konkretes Releasedatum. Fun Fact: Das neu gegründete Entwicklerstudio GPTrack50 besteht aus kreativen Köpfen, die bereits an «Resident Evil», «Devil May Cry», «Dragon's Dogma» und «Far Cry» gearbeitet haben. Interessante Mischung. Ich bin gespannt.

Datum: 21. Oktober

Erscheint für: PS5, PC

«Crazy Taxi: World Tour»

Das legendäre «Crazy Taxi» ist zurück. Der neue Trailer zeigt die Spielumgebung an der US-Westküste. Das heisst: Ganz viel Sonne, Strand und muskelbepackte Männer. Sega kündigt zudem einen geschlossenen Netzwerktest für das Game an. Auf der offiziellen Webseite kannst du dich bis zum 1. September anmelden (PS5, Xbox Series X/S, PC). Der Test selbst läuft vom 12. bis 14. September.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«BeastLink»

Ein ultratrashiges Kaiju-Multiplayer-Game von Grove Street Games. Ja, das ist das Entwicklerstudio, das die «GTA»-Remaster verhunzt hat. Irgendwie fasziniert mich der Trailer trotz Framerate-Einbrüchen und hässlicher Grafik. Verdammt, ich will auch als riesiges Hai-Monster Hochhäuser zum Einsturz bringen.

Datum: 18. August (Early Access)

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Was, wenn Marvel ein Anime wäre? «Marvel Tōkon: Fighting Souls» liefert eine Antwort auf diese philosophische Frage. Ich habe das Prügelspiel bereits während der offenen Beta gezockt und bin begeistert – und das sage ich als jemand, der sich schon seit Jahren vom MCU-Slop (sorry, Luca) verabschiedet hat. Im Trailer siehst du die Eröffnungssequenz des Spiels. Einfach nur unglaublich cool.

Datum: 6. August

Erscheint für: PS5, PC

«League of Legends Classic»

«League of Legends» kehrt zurück zu seinen Ursprüngen. Die «Classic»-Version bietet nur die originalen Champions, Gegenstände und Systeme. Der dazugehörige Launchtrailer setzt voll auf Nostalgie.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

«Hello Kitty Party Land»

Wie «Mario Party», nur mit «Hello Kitty»-Charakteren. Hell yeah.

Datum: 29. Oktober

Erscheint für: Switch, Switch 2

«The Defiant»

Der Trailer sieht aus wie «Call of Duty», als es noch richtig gut war. Besonders spannend ist das Setting: Du spielst einen chinesischen Soldaten, der gegen japanische Invasoren im Zweiten Weltkrieg kämpft.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Docked – Contraband DLC»

Die Hafen-Simulation «Docked» erhält eine Erweiterung, in der du Schmuggelware ausfindig machst. Kim hat das Base-Game bereits getestet. Sein Fazit: «Docked ist eine faszinierende und ungewöhnlich entspannte Arbeitssimulation.»

Kritik Nachtschicht in Port Wake: Warum ich in «Docked» freiwillig Überstunden mache Kim Muntinga 33 Likes 33 6 Kommentare 6

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Cost of Hope»

Der ukrainische Shooter gewährt im neuen Trailer Eindrücke in seine erste Erweiterung. Das Studio spricht von «Dutzenden von Stunden Spielumfang». Lange musst du dich nicht mehr gedulden, um zurück in diese düstere Welt zu springen.

Datum: 20. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition»

Nach dem ersten «Xenoblade Chronicles» verpasst Nintendo nun auch dem zweiten Teil eine 4K- und 60-FPS-Frischzellenkur. Eine Offenbarung für alle, die das verschwommene Original gespielt haben.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

«Pokémon Pokopia Expansion Pass»

Das cozy «Pokémon»-Game erhält seine ersten grossen Erweiterungen. Mit einem kostenlosen Update kannst du auch unter Wasser Siedlungen bauen. Zudem spendiert Entwicklerstudio Koei Tecmo dem Switch-2-Hit einen kostenpflichtigen DLC. Der führt eine Unterwasserstadt ein, die du wieder auf Vordermann bringst. Hinzu kommen zahlreiche neue Pokémon-Spezies, die entdeckt werden wollen. Okay, dann werde ich wohl weitere 100 Stunden zocken müssen.

Kritik «Pokémon Pokopia» ist ein gefährlich guter Zeitfresser Domagoj Belancic 35 Likes 35 20 Kommentare 20

Datum: 5. August

Erscheint für: Switch 2

«Nioh 3 - Hell Rising DLC Vol. 1»

Apropos Koei Tecmo – auch das ultraharte Actionspiel «Nioh 3» serviert seinen Fans eine erste Erweiterung. Der Teaser-Trailer zu «Hell Rising» verrät noch nicht allzu viel. Bald soll es mit einem zweiten DLC-Paket («Bloody Insurrection») weitergehen.

Datum: 19. August

Erscheint für: PS5, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Prospice», «Pokémon Pokopia Expansion Pass», «The Defiant», «Crazy Taxi World Tour».

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