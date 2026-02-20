Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

News & Trends
Playstation State of Play im Februar: Diese neuen Games hat Sony vorgestellt
von Luca Fontana
Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (14.02. bis 21.02.) gesammelt.
Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Become», «Masters of Albion», «Crimson Desert».
Auch diese Woche gibt's wieder ein breites Sortiment an neuen Game-Trailern zu bestaunen. Egal ob du auf skurrile Sperma-Spiele, «Pokémon» oder Strategiekracher von legendären Spielentwicklern stehst – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Nachfolgend findest du die wichtigsten Trailer und Ankündigungen aus der vergangenen Woche. Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten.
Diese Titel wurden neu angekündigt.
Cool: Zum 30. Geburtstag von «Pokémon» erscheinen zwei absolute Klassiker auf der Switch. Nicht so cool: der Preis und die Releasestrategie. Für die Retro-Games verlangt Nintendo tatsächlich 20 Franken oder Euro. Hätte man die Spiele nicht einfach in den Retro-Katalog vom Switch-Online-Abo packen können? Oder zumindest beide Versionen für 20 anbieten? Und wieso werden einzelne Sprachen im eShop als separate Releases gelistet?
«Das ist doch Abzocke», murmle ich in meinen Bart, während ich im Rausch der Nostalgie auf «jetzt vorbestellen» klicke.
Datum: 27. Februar
Erscheint für: Switch
Die polnischen Horror-Experten von Bloober Team melden sich mit einem Teaser zu «Layers of Fear 3» zurück. Viel verrät das kurze Video nicht. Nach dem hervorragenden «Silent Hill 2»-Remake und «Cronos: A New Dawn» bin ich zuversichtlich, dass uns ein weiterer Horror-Kracher erwartet.
Datum: ???
Erscheint für: ???
Die Switch-Neuauflage des hervorragenden Wii-U-RPGs erhält eine weitere Neuauflage für die Switch 2. Das heisst: 60 FPS und 4K-Auflösung. Falls du das Game noch nicht gespielt hast: Unbedingt nachholen!
Datum: 16. April
Erscheint für: Switch 2
Was erlebt ein Spermium, nachdem es mit 50 km/h aus der Eichel katapultiert wird? «Become» beantwortet diese Frage im Detail. Sieht lustig aus und schon alleine wegen des cleveren Wortspiels hat es einen Platz in meiner Wishlist verdient.
Datum: 2026
Erscheint für: PC
Sieht aus wie «Pizza Tower» und «AntonBlast». Du landest in der Hölle und musst dich mit einer Gewichtskugel aus der misslichen Lage befreien. Mir gefällt dieser spezielle Stil.
Datum: ???
Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Du arbeitest als Security am Flughafen. Dein Alltag besteht aus dem Überprüfen von Dokumenten, dem Scannen von Gepäck und dem Durchsuchen von Passagieren. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass jemand eine Pistole im Popo schmuggelt. Sieht herrlich bescheuert aus.
Datum: ???
Erscheint für: PC
In diesem Spiel stellst du Boote in einem ausführlichen Editor her. Sonst nichts. Kein Erkunden, kein Kampf, kein Ziel. Einfach nur Boote basteln und meditieren.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Zu seinem 30. Jubiläum enthüllt das Studio CyberConnect2 ein neues Game: «.hack//Z.E.R.O.». Damit kehrt die Action-RPG-Reihe nach über einem Jahrzehnt zurück. Das besondere an den Games: Sie spielen in einem fiktiven MMORPG. Du spielst also jemanden, der ein Game spielt. Verrückt. Für das Revival hat sich das Studio die Rechte von Publisher Bandai Namco geholt und will alles in Eigenregie durchziehen.
Datum: ???
Erscheint für: ???
Ich weiss. Das ist kein Game. Trotzdem will ich es in die Liste aufnehmen, einfach weil es so geil aussieht. Das riesige Pikachu! Der Miauzi-Ballon! Die Videos! Ich will das spielen. Der Pinball-Tisch ist erhältlich in einer Pro-, Premium- und Limited-Edition für 7000, 9700 oder 13000 Dollar. Öh ja, ich fang dann mal an zu sparen.
Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.
Ich bleibe dabei: Je mehr ich von dem Game sehe, desto skeptischer werde ich. Das sieht doch alles viel zu gut aus? Wo ist der Haken?
Datum: 19. März
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Die Neuauflage des Klassikers meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. In diesem gibt's erstmals auch ein Release-Datum.
Datum: 5. Juni
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Der legendäre Spielentwickler Peter Molyneux gewährt frische Gameplay-Einblicke in sein neues Strategiespiel. «Masters of Albion» vereint Elemente aus «God Games» (wie etwa «Black & White») mit Action-Gameplay in der Third-Person-Perspektive. Es soll das allerletzte Game von Molyneux werden. Das Potenzial für einen würdigen Abschied ist auf jeden Fall da.
Datum: 22. April
Erscheint für: PC
Ein Game, auf das ich mich schon lange freue. Schau dir nur mal an, wie geil das aussieht! Ab sofort kannst du dir mit einer Demo auf Steam selbst ein Bild von diesem Pixel-Kunstwerk machen. Und bis zum Release des ganzen Spiels dauert es auch nicht mehr lange.
Datum: 12. März
Erscheint für: Xbox Series X/S, PC
Auch «Planet of Lana 2» meldet sich mit einer spielbaren Demo für PC und Konsolen. Sieht ebenfalls wunderschön aus. Spielerisch hat mich der Titel an der letztjährigen Gamescom noch nicht ganz überzeugt.
Datum: 5. März
Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.
Der erste Teil von Warhorse Studios' Mittelalter-Saga erhält ein Next-Gen-Update für Konsolen. Das heisst: 60 FPS mit «Ultra Quality»-Einstellungen. Switch-2-User gehen leider leer aus.
Datum: ab sofort
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S
Obsidians Fantasy RPG feiert einjähriges Jubiläum. Zum Geburtstag gibt's ein kostenloses «Anniversary Update» mit neuen spielbaren Rassen, New Game Plus, Fotomodus, besserer Performance und mehr. Zudem kommen PS5-Besitzer erstmals in den Genuss des Action-Rollenspiels.
Datum: ab sofort
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Die Update-Maschine «No Man's Sky» liefert wieder neue, kostenlose Inhalte. Im «Remnant»-Update gibt es unter anderem eine Gravity Gun und neue Fahrzeuge.
Datum: ab sofort
Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
