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Duschräume, Designklassiker, Tischrituale: 5 Ausstellungen, die du an den Zurich Design Weeks 2026 sehen musst

Vom 17. bis 27. September verwandelt sich Zürich wieder in eine Design-Bühne. Unter dem Motto «Out Of...» zeigen die Zurich Design Weeks, wie viel Potenzial in vermeintlich falsch platzierten Dingen steckt. Ich habe fünf Ausstellungen herausgepickt, die für dein Wohnzimmer, deinen Esstisch und dein Interior-Gespür spannend sind.

Zum fünften Mal laden die Zurich Design Weeks (ZDW) dazu ein, Zürich als Design-Bühne zu entdecken. Das Jahresthema «Out Of...» passt gut dazu, was mich an gutem Design am meisten interessiert: Objekte, Materialien und Räume, die aus ihrem gewohnten Kontext gerissen und neu gedacht werden. Genau das spiegelt sich in diesen fünf Programmpunkten besonders eindrücklich.

1. Dislocated Utility_Objects out of Place: Design in der alten SBB-Dusche In den historischen Duschräumen der ehemaligen SBB-Werkstätten kuratieren Natascha Madeiski und Paulina Reséndiz eine ortsspezifische Gruppenausstellung, die Design, Kunst und Handwerk zusammenbringt. Bereits letztes Jahr war Paulinas Ausstellung mit Stücken von Basalto Collective eines meiner Highlights an den ZDW. Diesmal werden erneut bestehende Arbeiten, aber auch neue, ortsspezifische Interventionen von über 20 internationalen kreativen Köpfen vorgestellt, darunter Arché Studio, Hanya Leo und Dimitri Bähler Studio.

Beistelltisch aus Keramik von Arché Studio, eines von über 20 teilnehmenden Studios in der Ausstellung.

Die Objekte treten in einen direkten Dialog mit den sichtbaren Spuren des Ortes: Rohre, Fliesen, Abnutzung. Wer verstehen will, wie stark der Ausstellungsraum selbst Teil des Werks werden kann, sollte hier vorbeischauen.

2. Hay öffnet den Showroom: Talk mit dem Design-Chef und AW2026-Neuheiten Am Dienstag, 22. September, von 12 bis 14 Uhr, gewährt die dänische Marke Hay in ihrem Zürcher Showroom Einblick in die Produktentwicklung. Rui Pereira, Head of Design and Visual Direction bei Hay, ist vor Ort und im Gespräch. Dazu gibt's die Neuheiten der AW2026-Kollektion zu sehen, unter anderem Kollaborationen mit Jasper Morrison, Philippe Malouin und Andreas Bergsaker.

Ein Blick auf die neuen Hay-Stücke im Zürcher Showroom. Ob fürs Büro …

… oder das Esszimmer – für alle Räume ist was dabei.

Für alle, die Hay-Stücke wie die «Color Crates» lieben oder sich dafür interessieren, ist das die Gelegenheit, den Entstehungsprozess hinter den Möbeln aus erster Hand kennenzulernen.

3. Robert Wettstein: Aus der Fülle entsteht Design Nach seiner Ausstellung «In Guter Gesellschaft» letztes Jahr versammelt Robert Wettstein in seinem Zürcher Atelier mit «Plenty» neue Arbeiten aus gefundenen, geschenkten oder wiederentdeckten Materialien. Einzigartige Einzelstücke und ausgewählte Prototypen entstehen so als skulpturales Design.

Robert Wettstein stellte an den ZDW 2025 Vasen von Natascha Madeiski aus, dieses Jahr ist er mit «Plenty» wieder dabei.

Dahinter steckt die Haltung «Out of Plenty»: Was verdient ein zweites Leben, was verdient Transformation? Besonders spannend: Erstmals öffentlich zu sehen ist der aufgearbeitete Saffa-Stuhl von Erika Schläpfer-Thöne aus dem Jahr 1958, ein designhistorischer Fund. Ausserhalb der Öffnungszeiten lässt sich die Ausstellung auch einfach durchs Schaufenster bestaunen.

4. V-Zug: Wenn der Esstisch zur Küche wird Im V-Zug Studio Zürich verschwimmt die Grenze zwischen Kochen und Essen. Küche und Essbereich werden zu einem einzigen Möbelstück, darunter verbirgt sich das Induktionskochfeld «Integra», unsichtbar unter einer durchgehenden Mineraloberfläche.

Ein Möbelstück für Kochen, Essen und alles dazwischen.

Du bist eingeladen, mitzuspielen, mitzutrinken, mitzufalten und herauszufinden, was dein Tischritual ist.

5. Neue Räume: die Möbelmesse zum Reinschnuppern Wer nach den Ausstellungen noch nicht genug hat: Vom 24. bis 27. September findet in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon zum 13. Mal die Messe «Neue Räume» statt. Über 90 nationale und internationale Möbelmarken wie Lamaro präsentieren auf rund 7000 Quadratmetern aktuelle und kommende Wohntrends. Die Messe gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte der Schweizer Möbelszene.

An der «Neue Räume» treffen über 90 Marken, darunter Lamaro, aufeinander.

Ob stillgelegte Dusche, dänischer Showroom oder Esstisch mit doppelter Funktion: Die Zurich Design Weeks 2026 zeigen, wie viel Bewegung derzeit im Schweizer und internationalen Möbeldesign steckt. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt: Über 30 weitere Ausstellungen, Showrooms und Workshops warten während der elf Festivaltage auf dich. Das komplette Programm gibt's auf designweeks.ch.

Titelbild: Pia Seidel

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