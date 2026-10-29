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Eckig statt rund: So hast du den «Nike Air Force 1» noch nie gesehen

Nach über vier Jahrzehnten bekommt der «Air Force 1» eine ungewöhnliche neue Silhouette. Nike verpasst dem Sneaker-Klassiker eine eckige Zehenkappe – und folgt damit einem breiteren Trend.

Seit der «Air Force 1» in den 1980er-Jahren auf den Markt kam, hat er so manch auffälliges Makeover bekommen; wurde mit Swarovski-Steinen besetzt, in Schlangenlederoptik gekleidet, mit Louis Vuittons Monogramm versehen. Die charakteristisch runde Schuhspitze liess Nike jedoch weitgehend unangetastet – bis jetzt.

Der neue «Air Force 1 Low SQT» hat statt der gewohnten Rundung eine gerade Vorderkante mit markanten Ecken. Nike nennt das Modell auch «Squair Toe» – ein Wortspiel aus «square», dem englischen Wort für eckig, und «Air» aus «Air Force 1».

Kleine Änderung, grosse Wirkung

Wie stark sich diese kleine Veränderung auf den Gesamteindruck auswirkt, zeigt sich besonders beim Blick von oben. Die kantige, leicht verlängerte Zehenpartie lässt den «Air Force 1» gestreckter erscheinen. Die Silhouette wirkt insgesamt etwas schmaler und dadurch auch eleganter. Von der Seite betrachtet fällt der Unterschied zum klassischen «Air Force 1» hingegen nur wenig auf. So bleibt Nike dem ursprünglichen Design weitgehend treu: Der seitliche Swoosh, die perforierte Zehenpartie und die charakteristische Sohle sind nach wie vor vorhanden.

Der neue Air Force 1 Low SQT.

Quelle: Instagram @sickboiss Von oben wirkt die eckige Zehenkappe am stärksten.

Quelle: Instagram @sickboiss

Tatsächlich sind Stiefel und Loafer mit eckiger Zehenpartie schon länger angesagt. Inzwischen greifen jedoch vermehrt auch Sneaker-Marken den Trend auf. Adidas hat dieses Jahr gleich mehrere Square-Toe-Modelle herausgebracht, darunter den «Stan Smith SQ» und den «Forum SQ». Onitsuka Tiger schickte mit dem «Mexico 66 Square» ebenfalls eine kantige Version seines Klassikers ins Rennen.

Neues Design zum regulären Preis

Erstmals zu sehen war Nikes «Squair Toe» im Juni während der Pariser Herrenmodewoche. Die Marke präsentierte das Modell damals in einem Showroom – und zwar in deutlich ausgefalleneren Varianten: etwa aus Rauleder mit Western-inspirierten Verzierungen oder mit buntem Karomuster. Zum Verkaufsstart am 6. November hält sich Nike optisch allerdings vorerst zurück. Der «Air Force 1 Low SQT» erscheint zunächst in den beiden klassischen Farbvarianten «Triple Black» und «Triple White».

Der Squair Toe im Cowboy-Look.

Quelle: Instagram @zsneakerheadz Die bunt karierte Version des kantigen Air Force 1.

Quelle: Instagram @zsneakerheadz

Ein offizieller Schweizer Verkaufspreis ist bislang nicht bekannt. In den USA soll der Schuh jedoch rund 130 Dollar kosten – und liegt damit in der üblichen Preisspanne von regulären «Air Force 1»-Modellen. Ob die eckige Version auch ins Galaxus-Sortiment kommt, ist derzeit noch offen.

Titelbild: Instagram @sickboiss

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