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Ein fast verschwundenes New-Balance-Modell kehrt zurück

Für seine neueste Kollektion hat Luxuslabel Miu Miu ein fast vergessenes New-Balance-Modell aus den Neunzigern ausgegraben. Originale Exemplare des «RC150» sind heute kaum noch aufzutreiben.

Miu Miu und New Balance sind inzwischen ein eingespieltes Duo. Nun geht ihre rund fünfjährige Zusammenarbeit in die nächste Runde. Diesmal setzt das italienische Luxuslabel jedoch nicht auf einen der üblichen New-Balance-Dauerbrenner, sondern holt einen Schuh zurück, der nur den wenigsten ein Begriff sein dürfte: der «RC150» – ein schlankes Retro-Modell aus dem Laufsport.

Miu Miu x New Balance RC150 in Orange-Rot.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Fliegengewicht aus den Neunzigern

Seinen Namen verdankt der «RC150» seinem Gewicht: Der ursprüngliche Strassen-Laufschuh brachte gerade einmal rund 150 Gramm auf die Waage und war entsprechend in erster Linie für Geschwindigkeit statt modisches Flair konzipiert. Heute gehört die Silhouette zu den deutlich unbekannteren Modellen im New-Balance-Archiv. Originale Exemplare dürften inzwischen nur noch mit Geduld, beträchtlichem Glück und sherlockschem Spürsinn auf dem Zweitmarkt aufzutreiben sein. Ziemlich durchtrieben also, dass Miu Miu ausgerechnet einen Schuh zurückholt, der sonst kaum noch zu bekommen ist.

Miu Miu x New Balance RC150 in Gelb-Blau.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Für die Neuauflage hat die High-End-Marke den Look des Originals weitgehend beibehalten. Das Obermaterial besteht aus technischem Mesh mit Rauleder-Einsätzen, darüber zieht sich ein markantes Netzmuster aus Zickzack-Kontrastnähten. Das wohl auffälligste Detail, das die Miu-Miu-Ausführung von der ursprünglichen unterscheidet, sitzt im Vorderfussbereich: Der Schuh besitzt eine zusätzliche Schnürung, die quer über die Schuhspitze verläuft. Damit bleibt Miu Miu dem Zweierlei-Schnürsenkel-Look treu, der bereits die bisherigen Kollaborationen mit New Balance geprägt hat.

Auf dem Laufsteg wurden zahlreiche Farbkombinationen präsentiert, darunter etwa Rot-Weiss, Gelb-Blau und Orange-Rot. Miu Miu selbst spricht von einer Mischung aus eleganten Farbtönen und leuchtenden Sportfarben.

Miu Miu Frühling/Sommer 2027

Quelle: Launchmetrics/Spotlight Miu Miu Frühling/Sommer 2027

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Geduld, Geduld

Bis der «RC150» tatsächlich in den Verkauf kommt, dauert es allerdings noch etwas. Die Kollektion wird voraussichtlich im Februar 2027 in ausgewählten Miu-Miu-Boutiquen sowie im Onlineshop erhältlich sein. Der Preis wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Gemessen an bestehenden Modellen der Kollaboration wie etwa dem «530SL» dürfte er sich jedoch knapp oberhalb der 1000-Franken-Marke bewegen – also deutlich im Luxusbereich.

Titelbild: Launchmetrics/Spotlight

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