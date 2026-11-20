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Mit Frisur und Startnummer: Lego schrumpft die Formel-1-Fahrer

Erstmals wird es das Starterfeld der Formel 1 komplett im Lego-Format geben. Die Speed-Champions-Serie bringt alle elf Rennwagen mit ihren beiden Stammfahrern.

Rennwagen der Formel 1 gibt es in der Speed-Champions-Reihe bereits. Jetzt schrumpft Lego auch die Fahrer zu Minifiguren. Die tragen bedruckte Helme und Rennanzüge mit ihrem Namen und der Startnummer. Sogar die Frisuren hat das Designteam möglichst genau nachgebildet. Racing-Bulls-Neuling Arvid Lindblad zeigte sich bei der Präsentation laut Reuters von seinem genau getroffenen Haarschnitt beeindruckt. Der Artikel verrät nicht, ob andere Stars wie Lewis Hamilton, der neue Weltmeister Kimi Antonelli, Max Verstappen oder Charles Leclerc das auch so sehen.

Wer Lewis Hamilton kennt, dürfte ihn auch geschrumpft wiedererkennen. Helm und Overall sind bedruckt.

Quelle: Lego

Boliden aller elf Teams nach aktuellem Reglement

Zur neuen Kollektion gehört auch der Wagen von Neuling Cadillac, damit ist die Startaufstellung komplett. Jedes Set bildet den Rennwagen eines Teams nach dem Reglement von 2026 in der aktuellen Lackierung nach. Dazu liegen Aufkleber mit beiden Startnummern bei, sodass sich das Auto dem Lieblingsfahrer zuordnen lässt. Laut Medienmitteilung geben die Modelle erst den Startschuss: Lego und die Formel 1 arbeiten seit 2025 zusammen und wollen die Partnerschaft 2027 mit weiteren Produkten und Events ausbauen.

Design und Lackierung der Rennwagen entsprechen der Saison 2026.

Quelle: Lego

Preise und Details

Jedes der elf Sets kostet 29,99 Euro (31,90 Franken) und besteht aus knapp 200 Teilen. Die Modelle sind rund 19 Zentimeter lang. Als Weihnachtsgeschenk eignen sie sich allerdings nicht, denn in den Handel sollen sie erst im März 2027 kommen.

Hier die Sets im Überblick:

Scuderia Ferrari HP SF-26 (77267)

Oracle Red Bull Racing RB22 (77268)

McLaren Mastercard MCL40 (77269)

Mercedes-AMG Petronas W17 (77270)

Aston Martin Aramco AMR26 (77271)

Atlassian Williams FW48 (77272)

Visa Cash App RB VCARB 03 (77273)

BWT Alpine A526 (77274)

TGR Haas VF-26 (77275)

Audi Revolut R26 (77276)

Cadillac MAC-26 (77277)

Bemerkenswert ist die Altersempfehlung, die bei den meisten Sets bei zehn Jahren liegt. Ausnahmen sind die beiden Modelle von Red Bull Racing und Racing Bulls: Für sie gibt der Hersteller 18+ an. Das dürfte am Sponsor Red Bull liegen, denn in einigen europäischen Ländern ist der Verkauf des Energy-Drinks an Minderjährige verboten.

Bei Lego kannst du die neuen Speed-Champions-Sets ab sofort vorbestellen. Da sie nicht exklusiv sind, dürften sie zum offiziellen Verkaufsstart auch bei uns im Shop landen.

Titelbild: Lego

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