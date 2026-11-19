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Nikes Neuheiten: Eine wechselwarme Jacke, ein federnder Vaporfly und ein Minimal-Schuh

Nike zeigt, was kommt: Zum Jahresende gibt der Sportartikelhersteller einen Einblick in sein Line-up für 2027. Die drei spannendsten Produkte stelle ich dir hier vor.

Eine Jacke, die du den Temperaturen anpassen kannst, ein minimalistischer Schuh mit Barfussgefühl und ein neuer Vaporfly sind Highlights der kommenden Nike-Kollektionen. Dabei bringt Nike Innovationen aus dem Leistungssport in Produkte für Freizeitathletinnen und -athleten.

Eine Jacke zum Aufplustern Zu warm, zu kalt, zu warm – wechselnde Temperaturen können ganz schön nerven. Damit du nicht ständig Kleidungsschichten an- oder ausziehen musst, hat Nike eine Jacke entwickelt, deren Isolation du anpassen kannst. Indem du Luft in die Kammern der Nike Therma-Fit-Air-Jacke pumpst oder wieder ablässt, erhöhst oder senkst du die Isolation.

Dicke Luft(schicht) für mehr Wärme.

Quelle: Nike

Das Jacket lässt sich mit einer kleinen Pumpe aufplustern. Es gab sein Debut bei den Olympischen Winterspielen in Mailand, wo es von Athletinnen und Athleten im Team USA bei den Siegerehrungen getragen wurde.

Die Nike Therma Fit Air hier in der Sonderedition für die Olympischen Winterspiele.

Quelle: Nike

Revival des Nike Free Das Original des minimalistischen Nike-Free-Schuhs ist über 20 Jahre alt. 2004 war er beim Barfussschuh-Trend einer der Vorreiter. Auch ich war stolze Besitzerin eines Paars. Jetzt kommt er in überarbeiteter Form in den Modellen Nike Free 3.0 und Nike Free 5.0 zurück.

Minimalistische Schuhe als Gegentrend zur starken Dämpfung.

Quelle: Nike

Die Sohlen der 2027 Nike-Free-Modelle haben neu angeordnete Rillen, die nach Angaben von Nike mit Hilfe von Daten aus dem Nike Sport Research Lab geformt wurden. Dank ihrer soll der Bodenkontakt in einer Wellenform ablaufen, die dem des Barfusslaufens entspricht. Die Fussmuskeln sollen so bei jedem Lauf und jedem Workout aktiv mitarbeiten.

Die neu angeordneten Rillen zeichnen den Schuh aus.

Quelle: Nike

Ein neuer Vaporfly Dass eine Carbonplatte wie eine Feder im Schuh funktioniert und Läuferinnen oder Läufer nach vorn katapultiert, wurde schon bei den ersten Kohlefaser-verstärkten Schuhen angenommen. Damals hat es sich nicht bewahrheitet.

Der neue Vaporfly 5 soll diesem Anspruch nach Angaben von Nike jetzt aber ein Stück näher kommen. Der Rennschuh, den Nike den «bislang aggressivsten Vaporfly» nennt, verfügt über eine Sohle mit wellenförmiger Carbonplatte. Die aufgebogene Carbonschicht soll sich unter dem Fussgewölbe wie eine Feder anfühlen.

Die Carbonplatte ist wellenförmig aufgebogen und soll so für mehr Speed sorgen.

Quelle: Nike

Die Zwischensohle besteht aus zwei proprietären Schaumarten, die eine optimierte Kombination aus geringem Gewicht, Dämpfung und Rückfederung bieten sollen. Der Schuh ist für kürzere Wettkampfdistanzen von der Fünf-Kilometer-Strecke bis zum Halbmarathon gemacht.

Wenn du selbst ausprobieren möchtest, ob die Carbonplatte sich wie eine Feder verhält, musst du bis zum Marktstart des Vaporfly 5 im Herbst 2027 warten. Das aktuelle Modell, den Vaporfly 4, ist dagegen in verschiedenen Farben bei uns erhältlich.

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Willst du wissen, was Nike sonst noch für 2027 plant? Mehr zu den kommenden Produkten inklusive der Highlights erfährst du hier.

Titelbild: Nike

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