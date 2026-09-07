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IFA 2026: Kärcher geht mit heißem Wasser gegen Flecken vor

Auf der Techmesse IFA zeigt Kärcher wieder einige Neuheiten – zwei davon fielen mir besonders ins Auge.

Kaltes Wasser richtet gegen einen Fettfleck auf dem Sofa wenig aus. Genau da setzt Kärcher mit dem neuen «SE 2 Spot ActiveHeat» an. Der kompakte Waschsauger ist für die gezielte Reinigung von Teppichen und Polstern gedacht und lässt sich wahlweise mit kaltem oder heißem Wasser betreiben.

Binnen 20 Sekunden soll das Gerät das Wasser auf 50 Grad aufheizen. Getränkeflecken und fetthaltige Verschmutzungen sollen so leichter zu entfernen sein. Im Demo-Video rückte der Fleckentferner erfolgreich Schokosoße zu Leibe. Das durfte ich allerdings nicht live ausprobieren. Für andere Fleckenarten empfiehlt der Hersteller dagegen ausdrücklich den Kaltwassermodus.

Netzkabel und Schlauch sollen dem Waschsauger einen Aktionsradis von über sechs Metern verleihen.

Eine Sprühfunktion bringt ein Reinigungsmittel auf die Oberfläche auf und saugt den gelösten Schmutz anschließend im selben Arbeitsschritt wieder ab. Das Gerät soll im April des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Die UVP soll unter 200 Euro liegen.

Saugwischer für Reinigung unter Möbeln

Außerdem zeigt das Unternehmen zwei neue Saug-Bodenwischer mit dem «FCV 5 Agile» und dem «FCV 6 Agile» für Hartböden und Teppiche. Mit dem reinen Saugmodus reinigst du auch deinen Niederflor-Teppichboden.

Kärcher rüstet bei den Saugwischern auf.

Am auffälligsten: Du kannst die Geräte um 180 Grad horizontal über den Boden führen. So sollst du leichter unter Möbel kommen. Knapp 14 Zentimeter Mindesthöhe müssen aber sein. Bei einer kurzen Probe am Stand fand ich das neue Gelenk am Bodenkopf des Wischers leicht zu manövrieren. Ein neuer Kamm an den Walzen soll verhindern, dass sich aufgesaugte Haare verwickeln.

Tschüss, Wischmopp. Der neue Saugwischer von Kärcher «FCV 5 Agile» soll bis zu 250 Quadratmeter schaffen

Die Ladestation versorgt den Akku-Wischer nicht nur mit Energie. Sie spült Walzen und Leitungen mit heißem Wasser und trocknet sie mit 80 Grad heißer Luft. Das soll zwischen 20 Minuten und einer Stunde dauern. Die Walzen sollst du zusätzlich auch bei 60 Grad in die Maschine stecken können. Preise und Verfügbarkeit hat Kärcher nicht verraten.

Titelbild: Stephan Lamprecht

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