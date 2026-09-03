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Im Ohr, am Ohr, überm Ohr: Soundcore will überall sein

Soundcore bringt an der IFA 2026 fünf neue Kopfhörer-Modelle – erstmals auch Hörhilfen. Die Gemeinsamkeit: Der KI-Chip «Thus».

Die Anker-Tochter Soundcore hat zur IFA 2026 ganze fünf neue Kopfhörer-Modelle in verschiedenen Versionen mitgebracht. Neben klassischen Over- und In-Ears zeigen die Chinesen auch wieder Open-Ear-Modelle und – zum ersten Mal – auch Hörhilfen. Herzstück aller Geräte ist der KI-Chip «Thus» aus Soundcores eigener Herstellung.

Der neue KI-Chip ist die Gemeinsamkeit aller Geräte.

KI-Chip «Thus» soll Stimmen isolieren und Geräusche unterdrücken

Als zentrale Gemeinsamkeit der neuen Soundcore-Produkte wirkt der hauseigene KI-Chip «Thus». Das Herzstück dieses Chips ist ein Verfahren namens Compute-in-Memory. Anstatt die Daten zwischen Speicher und Prozessor hin- und her zu schicken, macht Thus die Berechnungen direkt im NOR-Flash-Speicher. Damit werden die Sprachbefehle an Assistenten lokal verarbeitet. Aber auch die Berechnungen für die Stimmisolation beim Telefonieren und das Noise Cancelling sollen direkt dort erfolgen. ;]]

AeroClip 2 (Pro): Soundcore am Ohr

Die Soundcore AeroClip 2 beerben ihre Vorgänger aus dem Frühjahr 2026. Der Gehörgang bleibt frei, man trägt sie eher wie einen Ohrclip. Auch die Open-Ear-Modelle sind mit dem Thus-Chip bestückt, der die eigene Stimme bei Sprachbefehlen oder Telefonaten erkennen und von sonstigem Lärm unterscheiden soll. Hast du den Whisper-Modus aktiviert, reiche sogar leises Sprechen. Praktisch etwa, wenn du in der Bahn bist und nicht zu denjenigen gehören möchtest, die alle wissen lassen, was in deinem Privatleben vorgeht.

Die Aeroclip sind ebenfalls mit «Thus» ausgestattet. So sollst du auch in lärmiger Umgebung telefonieren können.

Soundcore behauptet, dass die zweite Generation der Aeroclip bei «99 Prozent aller Hörerinnen und Hörer» keine Druckstellen verursachen werden. Dafür hat der Hersteller über 2000 Ohrprofile ausgewertet. Die Aeroclip 2 sind mit einem 12-Millimeter-Treiber und LDAC-Codec-Unterstützung ausgestattet. Zudem lässt sich mittels App gesprochene Sprache in Echtzeit übersetzen. Die Akkulaufzeit beträgt acht Stunden in den Buds und bis zu 33 Stunden mit dem Case. Zehn Minuten Laden bringen vier Stunden Laufzeit. Du kannst das Case auch kabellos laden.

Kommenden Januar lanciert Soundcore dann noch die Pro-Version der Kopfhörer. Während sie technisch ähnlich aufgebaut sein werden, gibt es eine zusätzliche Funktion: Mit einem Fingertipp startest du eine Aufnahme, sprichst in die Kopfhörer und auf dem Gerät wird dies transkribiert. Bis zu acht Stunden Audiomaterial lassen sich so speichern. Preise und Launchdatum stehen allerdings noch nicht fest.

Liberty Buds 2: Soundcore im Ohr

Für ins Ohr lanciert Soundcore die Liberty Buds 2. Damit will der Hersteller die Mittelklasse angreifen, während er in der Oberklasse die Soundcore Liberty 5 Pro und Pro Max lanciert hat. Soundcore verbaut acht Sensoren für die Stimmerkennung samt Beamfoaming bei Telefonaten. So soll deine Stimme fürs Gegenüber noch besser hörbar sein.

Die Midrange-Hörer kommen auch in Pflaumen-Lila

Fürs Musikhören gibts eine Treibermembran mit 9,2 Millimeter Durchmesser aus Wollpapier. Die Liberty Buds 2 unterstützen den energieeffizienten Bluetooth-Standard 6.1. Dadurch hält der Akku sieben Stunden mit aktiviertem ANC, zwölf Stunden ohne. Mit dem Case kommen da jeweils 27 Stunden, respektive 46 Stunden zusammen. Die Liberty Buds 2 sind ab dem 22. September zu haben, der Preis ist noch offen.

Space 2 Pro: Soundcore übers Ohr

Ebenfalls am 22. September startet der Soundcore Space 2 Pro. Für 199 Franken oder Euro kommt der ebenfalls mit «Thus» ausgerüstete Over-Ear auf den Markt. Hier sind sechs Mikrofone am Werk, um deine Stimme für Telefonate zu isolieren. Auch «komplexere» Hintergrundgeräusche sollen ausgefiltert werden, etwa spontane laute Geräusche wie das Einfahren eines Zuges.

Trägst du die Space 2 Pro, tritt alles andere in den Hintergrund.

Insgesamt acht Mikrofone sind für das klassische ANC zuständig – diese tasten mit «Thus» die Umgebung mit bis zu 384 Kilohertz nach Störgeräuschen ab und passen den ANC-Grad laufend an. Währenddessen setzt Soundcore auf eine 35-Millimeter-breite Membran fürs Musikhören. So sollst du dir mittels eines Hörtests dein eigenes Lieblingsprofil zusammenschustern können. Der Akku hält 30 Stunden mit und sogar 60 Stunden ohne ANC durch. Auch der Space 2 Pro unterstützt Bluetooth 6.1.

Soundcore Sleep 4: Kampf der Sofaverbannung

Bereits letztes Jahr hat Soundcore sich dem Schnarchproblem gewidmet. Der Schlaf ist auch dieses Jahr wieder Thema. Einerseits mit einem mobilen Schlaflabor, welches sich Kollege Lorenz angesehen hat. Andererseits mit einer neuen Generation Kopfhörern, den Sleep Earbuds 4. Für 249 Franken oder Euro unterdrücken die Sleep Earbuds 4 die für den Schlaf besonders störenden Frequenzen 200 und 800 Hertz drei bis fünf Dezibel stärker. Verkehr, Klimaanlagen oder Stimmen aus dem Nebenzimmer sollten weniger problematisch sein.

Die Sleep 4 sind kleiner als ein Fingernagel – und flach.

Das KI-System erkennt zudem Schnarchgeräusche und überdeckt diese mit angepassten Klängen. Für die flache Bauform – du sollst ja darauf schlafen können – seien über 10 000 Ohren vermessen worden. Apropos Schlaf: Wenn du einschläfst, wechselt der Hörer von Content, der über Bluetooth übertragen wird, auf lokal gespeicherte Inhalte. Das Old-School MP3-File ist also wieder da. Ebenfalls cool: Der Chip sorgt trotzdem dafür, dass etwa Feueralarme und andere Warntöne dennoch zu deinem Ohr durchdringen.

Die Pro-Version misst deinen Schlaf und deinen Atem.

Im Januar folgt dann die Pro-Version der Sleep Earbuds 4. Diese bringt im Case noch ein Display mit und diverse weitere Schlaffunktionen, über die sich Soundcore aber noch ausschweigt.

RIC-Hörhilfen helfen, den Fokus zu halten

Das RIC-Hörgerät von Soundcore sitzt direkt hinter dem Ohr und leitet den Schall über ein schmales, transparentes Röhrchen direkt in die Ohrmuschel hinein. Der verbaute «Thus»-Chip sorgt mit vier verbauten Mikrofonen dafür, das per Beamfoaming genau die Stimme der sprechenden Person ans Ohr des Trägers oder der Trägerin gelangen. Alle anderen Geräusche eines Raumes oder der Umgebung sollen in den Hintergrund rücken. Eine Akkuladung reicht bis zu 12 Stunden, das beigefügte Ladecase lädt noch zweimal auf – also bis zu 36 Stunden Laufzeit insgesamt. Zwei weitere Stunden holst du raus, wenn du das Case fünf Minuten am Kabel hast. Wann genau die RIC Hearing Aids kommen und was sie kosten, wird Soundcore zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Titelbild: Florian Bodoky

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