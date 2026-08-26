Mecha Comet: Modularer Linux-Handheld sammelt über eine Million Dollar auf Kickstarter
Der Arm-Linux-Handheld Mecha Comet hat auf Kickstarter über eine Million US-Dollar eingesammelt. Das modular aufgebaute Gerät richtet sich an alle, die ein offenes, reparierbares Handheld-System suchen.
3346 Personen haben auf Kickstarter 1 198 844 US-Dollar für den Mecha Comet zugesagt – bei einem ursprünglichen Finanzierungsziel von nur 50 000 Dollar. Die Kampagne endete am 23. August 2026.
Wer den Handheld möchte, hat die Wahl zwischen zwei Arm-SoC: dem NXP i.MX 8M Plus mit vier Cortex-A53-Kernen, einer Vivante-GPU und 2,3 TOPS NPU oder dem NXP i.MX 95 mit sechs Cortex-A55-Kernen, einer Arm-Mali-GPU und 2 TOPS NPU. Zur Wahl stehen 2, 4 oder 8 GB RAM sowie 64 oder 128 GB eMMC-Speicher. Ein M.2-Steckplatz erlaubt den Einbau einer SSD oder eines Mobilfunkmodems. Die Nutzung des Steckplatzes für nachrüstbare, stärkere AI-Beschleuniger wird derzeit getestet.
Das Gehäuse misst 155 × 73 × 14 mm und wiegt 225 Gramm. Das AMOLED-Display hat 3,92 Zoll, eine Auflösung von 1080 × 1240 Pixeln und eine Helligkeit von 500 Nits. Die Ausstattung umfasst zwei USB-C-Ports, Mini-HDMI (DisplayPort über Type-C mit 2k60), einen 3,5-mm-Klinkenstecker, einen SIM-Slot (für 4G/5G-Modems), einen MicroSD-Kartenslot (bis 1 TB), eine 8‑Megapixel‑Kamera mit Autofokus (IMX219), zwei digitale Mikrofone, einen HD‑Lautsprecher und einen haptischen Vibrationsmotor. Hinzu kommen Wi-Fi 6 (2,4 und 5 GHz), Bluetooth 5.4 mit BLE und LE Audio, ein 9‑Achsen-Bewegungssensor (Accelerometer, Gyroskop, Magnetometer) sowie ein Sicherheitschip (Trust Anchor) für verschlüsselte Kommunikation. Der 4100‑mAh‑Akku wird über USB‑C geladen.
Der Mecha Comet läuft mit Mechanix OS, einem auf Fedora basierenden Linux-Derivat. Bootloader, Kernel und Root-Dateisystem sind Open Source. Vorinstalliert sind native Apps für Dateien, Kamera, Musik und Notizen.
Das Besondere ist die modulare Hardware. Über einen magnetischen 40‑Pin‑Anschluss lassen sich Erweiterungen andocken – aktuell sind eine programmierbare Tastatur (25 Dollar), ein Gamepad (20 Dollar) und ein GPIO-Breakout-Modul (15 Dollar) erhältlich. Die Extensions können einzeln oder als Bundle bestellt werden – das «All Extensions Bundle» kostet 50 Dollar, das «Gamepad+Keyboard»-Bundle 40 Dollar. Sämtliche Erweiterungen basieren auf offener Hardware. Die Hardware selbst wird unter der Cern-Open-Hardware-Lizenz veröffentlicht – das bedeutet, die Baupläne sind öffentlich und du darfst sie nachbauen und modifizieren.
Nach dem Ende der Kickstarter-Kampagne kann der Mecha Comet weiterhin über die Hersteller-Website vorbestellt werden – allerdings zu höheren Preisen als während der Crowdfunding-Phase. Die Kickstarter-Versionen lagen zwischen 159 und 269 Dollar. Die aktuelle Vorbestellung startet bei 239 US-Dollar zuzüglich 28 Dollar Versand – je nach Lieferland kommen noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer hinzu. Die Auslieferung soll ab Herbst erfolgen. Wie bei solchen Projekten üblich, bleibt ein gewisses Restrisiko bezüglich des genauen Liefertermins.
Die Software-Unterstützung für Mechanix OS garantiert Mecha Systems für sieben Jahre. Der verbaute NXP-SoC wird vom Chiphersteller selbst mit langfristigen Treiber-Updates bis 2036 versorgt – das sichert die Kompatibilität auf unterster Ebene, unabhängig vom Support durch Mecha Systems.
Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.
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