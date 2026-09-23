News & Trends 1 0

Profile, Karkassen und Gummimischungen: Pirelli ordnet seine Scorpion-Reifen neu

Pirelli stellt seine komplett überarbeitete Scorpion-Produktreihe für Mountainbikes vor. Die neue Generation deckt Trail, Enduro, Freeride und Downhill ab. Zur Wahl stehen drei Profile, die jeweils mit unterschiedlichen Karkassen und Gummimischungen kombiniert werden können.

Statt der bisherigen Modellbezeichnungen soll eine neue Nomenklatur die Auswahl des passenden Reifens vereinfachen: Profil, Karkasse und Gummimischung bestimmen den Charakter des Reifens. Beim Profil geht es um den bevorzugten Untergrund und Fahrstil, die Karkasse definiert Stabilität und Pannenschutz, während die drei Mischungen Medium, Soft und Supersoft unterschiedliche Prioritäten bei Grip, Rollverhalten und Haltbarkeit setzen.

Du überlegst dir also vor dem Kauf, auf welchem Untergrund du primär unterwegs bist, wieviel Stabilität und Pannenschutz du brauchst oder zu Gunsten von weniger Gewicht das Risiko beispielsweise eines Durchschlags in Kauf nimmst. Und zu guter Letzt entscheidest du dich für eine Gummimischung, die mehr Haftung oder zum Beispiel mehr Speed verspricht. So oder so scheint mir dieses Baukastenprinzip den Kaufentscheid im Vergleich zu heute grundsätzlich zu vereinfachen.

Drei Profile für unterschiedliche Bedingungen

Der Black Sting ist auf harte und kompakte Untergründe ausgelegt. Das neu entwickelte Profil soll geringen Rollwiderstand mit kontrollierter Bremsleistung verbinden und insbesondere bei hohem Tempo ein direktes und reaktionsfreudiges Fahrverhalten bieten.

Der Emperor ist der Allrounder der neuen Reihe. Das überarbeitete Profil basiert auf dem bisherigen RACE M und soll auf wechselnden sowie gemischten Untergründen eine ausgewogene Kombination aus Traktion, Kontrolle und Rollwiderstand bieten.

Für losen Untergrund ist der Red Claw gedacht. Das Profil basiert auf dem bisherigen RACE T. Im Vordergrund stehen Traktion und Kontrolle, insbesondere beim Bremsen und in Kurven.

Vier Karkassen von Trail bis Downhill

Auch bei der Karkasse lässt Pirelli mehr Auswahl zu. Die vier Varianten ProWALL, HardWALL, DualWALL und DH+ WALL sind laut Hersteller jeweils auch als «eMTB Ready»-Version erhältlich und damit für klassische Mountainbikes sowie Light- und Full-Power-E-MTBs vorgesehen.

Karkasse Gewicht Einsatz ProWall 700 – 900 g Trail, effizientes Fahren HardWall 900 – 1100 g mehr Stabilität und Schlagfestigkeit DualWall 1100 – 1300 g Enduro, Bikepark, Freeride DH+Wall 1300 – 1500+ g Downhill-Rennsport

Die ProWALL soll dabei den geringsten Rollwiderstand mit Seitenwandschutz verbinden. Die HardWALL ergänzt dies um eine stabilere Konstruktion zum Schutz vor Durchschlägen. DualWALL setzt auf einen zweilagigen Aufbau und ist hauptsächlich bergab orientiert, während DH+ WALL mit zusätzlichen Verstärkungen an Seitenwand und Wulst auf maximale Belastbarkeit im Downhill ausgelegt ist.

Der mehrfache Downhill-Weltmeister Fabien Barel war massgeblich an der Entwicklung der neuen Reifen beteiligt.

Quelle: Pirelli

Motorsport-Mischungen fürs Mountainbike

Bei den Gummimischungen übernimmt Pirelli die aus dem Motorsport bekannte Abstufung Medium, Soft und Supersoft. Medium soll einen Kompromiss aus Grip und Langlebigkeit bieten. Soft legt den Schwerpunkt stärker auf Grip und Feedback, während Supersoft für maximale Haftung und Dämpfung gedacht ist. Die weichste Mischung empfiehlt Pirelli insbesondere für den Vorderreifen sowie für Rennen und technisch anspruchsvolles Gelände.

Damit entstehen zahlreiche mögliche Kombinationen aus Profil, Karkasse und Mischung. Pirelli will dir so ermöglichen, den Reifen stärker auf Fahrstil, Untergrund und Einsatzgebiet abzustimmen.

Entwickelt wurde die neue Reihe unter anderem mit dem dreifachen Downhill-Weltmeister Fabien Barel. Weitere Fahrer wie etwa Fabio Wibmer lieferten laut Pirelli Feedback aus unterschiedlichen Disziplinen und Einsatzbedingungen. Das Unternehmen verweist dabei auf sein Know-how aus dem Motorsport, das bei Profilgestaltung, Karkassen und Gummimischungen in die neue Scorpion-Reihe eingeflossen sei.

Die neuen Scorpion Black Sting, Emperor und Red Claw sind laut Pirelli ab sofort online und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Ob und ab wann sie den Weg in den Galaxus-Shop finden, ist noch offen.

Titelbild: Pirelli

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







