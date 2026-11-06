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Shimano EP810: neues E-Bike-System mit 100 Nm und automatischer Unterstützung

Shimano stellt mit der EP810-Serie ein neues E-Bike-System für Mountainbikes vor. Die Plattform kombiniert eine kompakte Antriebseinheit mit bis zu 100 Newtonmeter Drehmoment und 750 Watt Spitzenleistung mit intelligenter Schalt- und Unterstützungsautomatik.

Die neue EP810-Antriebseinheit wiegt gemäss Shimano 2,3 Kilogramm und verfügt über ein Magnesiumgehäuse mit Kühlrippen. Damit soll die Wärmeableitung verbessert werden. Neben der höheren Leistung soll vor allem das natürliche Fahrgefühl im Mittelpunkt stehen: Die Unterstützung wird gleichmässig abgegeben und an die Fahrsituation angepasst.

Endlich, bin ich geneigt zu sagen, legt Shimano ein überarbeitetes Konzept des hauseigenen Antriebs für E-MTBs vor. Es wurde Zeit, denn Bosch und vor allem Avinox haben den Japanern in Sachen Power und intelligenter Unterstützung in den letzten zwei, drei Jahren den Rang abgelaufen. Das letzte grosse Update des bisherigen EP801 stammt aus dem Herbst 2024. Mit den angekündigten Neuerungen schliesst Shimano diese Lücke zumindest teilweise.

Mehr Leistung und verfeinerte Kontrolle mit dem neuen EP810-Antrieb.

Quelle: Shimano

Von der Eingabe zur Intuition

Ein zentrales Element ist laut Hersteller das Zusammenspiel von Auto Shift der dritten Generation und Auto Assist. Unter dem Begriff «True Auto» kombiniert Shimano die automatische Di2-Schaltung mit einer dynamischen Anpassung der Motorunterstützung. Auto Shift berücksichtigt unter anderem Trittfrequenz und Fahrsituation, während Auto Assist im Trail+-Modus die Unterstützung abhängig von Steigung und Untergrund reguliert. An Anstiegen soll das die Traktion verbessern, in Abfahrten die Kontrolle erhöhen.

Weitere Funktionen erleichtern das Fahren in anspruchsvollem Gelände. «Hill Hold» unterstützt beim Wiederanfahren am Hang, während «Lift & Shift» vor dem Anfahren automatisch einen leichteren Gang einlegt. «Assist Remain» und «Carry Over» sollen zudem die Kraftübertragung bei unregelmässigem Pedalieren verbessern und den Schwung über Hindernisse hinweg erhalten.

Automatische Schaltung und dynamische Motorunterstützung für anspruchsvolles Gelände.

Quelle: Shimano

Zum neuen Ökosystem gehören auch die Shimano Connect App zur Systemkonfiguration, für Firmware-Updates und zur Aufzeichnung von Fahrten sowie das neue Funkprotokoll D-Fly+. Dieses ermöglicht gemäss Shimano eine schnellere Datenübertragung und verbessert die Sicherheit, ist allerdings nicht mit bisherigen D-Fly-Systemen konform.

Mit der EP810-Serie führt Shimano eine umfassend erneuerte Plattform ein, die Antrieb, Schaltung, Bedienelemente, Displays, Akkus und Ladegeräte miteinander verbindet. Auto Shift ist mit den Di2-Antrieben XTR, DEORE XT, DEORE, GRX und CUES kompatibel.

Laut Auskunft des Herstellers variieren sowohl die Modellverfügbarkeiten als auch die Preisgestaltung je nach regionalem Markt.

Titelbild: Shimano

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