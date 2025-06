News & Trends 4 0

Shimano Gravel 1x12 wird kabellos

Shimano feiert mit den neuen 1x12-Gang-GRX-Di2-Komponenten das Debüt im Segment der vollständig kabellosen Schaltung für Gravelbikes. Der Hersteller lässt dabei Technologie aus den aktuellsten Strassen- und Mountainbike-Gruppen einfliessen.

Nach Strasse und Mountainbike folgt Gravel – völlig logisch. Das neue, kabellose GRX RX827 Schaltwerk nutzt das drahtlose Cockpit, das mit der 2x12-Gang-Strassengruppe von Shimano eingeführt wurde. Und es verfügt laut Mitteilung über die vollständig drahtlose Technologie, die erstmals im XTR-Schaltwerk der M9200-Serie zum Einsatz kam.

Dazu schreibt der Hersteller: «Damit bietet es einen vollständig drahtlosen Antrieb, welcher auf Leistung, Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt ist. Mit dem RX827 Schaltwerk wird die GRX-Produktpalette komplettiert und es entsteht ein umfassendes Angebot an mechanischen und elektronischen Schaltoptionen in 1x12- und 2x12-Gang-Konfigurationen, sodass Fahrerinnen und Fahrer ihren Antrieb individuell an ihre Anforderungen beim graveln anpassen können.»

Die neue GRX-Gruppe fürs Gravelbike von Shimano setzt auf Elektronik und Einfachkettenblatt.

Quelle: Shimano

Drahtlose GRX-Schaltung

Das Herzstück des GRX 1x12-Gang-Systems ist laut Shimano das kabellose Schaltwerk RD-RX827, «das Gravel-Fahrerinnen und -Fahrern eine unvergleichliche Kettenführung und präzise Schaltvorgänge bietet.» (Was «unvergleichliche Kettenführung» heisst, weiss wohl nur Shimanos Copywriter) Das neue System sei für nahtlose Leistung in unterschiedlichem Gelände entwickelt worden, egal ob bei Rennen, auf Nebenstrassen oder bei ganztägigen Abenteuern.

Dabei kombiniert der Hersteller das kabellose Schaltwerk RD-RX827 mit den bereits vorhandenen Di2 Dual Control Levers ST-RX825, der Kurbelgarnitur FC-RX820, den Bremsen und der Kassette XT 10-51T. Dazu heisst es in der Mitteilung: «Diese Kombination bietet die charakteristische Di2-Leistung von Shimano in einem eleganten und doch robusten 1x12-Gang-Paket.»

Wie schon bei der neuen XTR-Gruppe ist auch bei der neuen Gravelgruppe der Akku für die elektronische Schaltung elegant im Schaltwerk verbaut.

Quelle: Shimano

Die XT 10-51T-Kassette am Gravelbike tönt natürlich interessant und macht bei mir Lust, die Kombination auszuprobieren. Damit sollten steilere Anstiege fahrbar sein, als beispielsweise mit einer 10-44T-Kassette. Die bestehende 2x12-Gang-Konfiguration war vor einem Jahr mein erster Kontakt mit einer elektronischen Schaltgruppe fürs Gravelbike. Meine Eindrücke dazu habe ich dir hier verlinkt:

Hintergrund Rundum positiv: Die neue «GRX Di2 RX825» Schaltgruppe von Shimano von Patrick Bardelli

Erweiterte Di2-Tastenfunktionen – vielseitige Schaltmöglichkeiten

Neu für GRX 1x12-Gang ist der hydraulische Scheibenbremshebel, der die gleichen ergonomischen Eigenschaften wie die ST-RX825 Dual Control Levers bietet. Mit erhöhten Griffen, geriffelter Oberfläche und rutschfesten Bremshebeln verzichtet Shimano dabei jedoch auf elektronische Schaltknöpfe, um eine 1x-Konfiguration zu ermöglichen.

Dazu ist in der Mitteilung zu lesen: «Unabhängig davon, ob der neue Bremshebel BL-RX825-L verwendet wird oder ein Paar GRX ST-RX825 Dual Control Levers, bietet Shimano 1x12-Gang GRX dank der anpassbaren Tasten von Di2 sowie zusätzlichen Zubehörschaltern eine Vielzahl von Schaltmöglichkeiten.»

Viele unterschiedliche Schaltmöglichkeiten mit den neuen Gravelkomponenten.

Quelle: Shimano

Ob und ab wann wir die Komponenten der neuen GRX-Di2-Komponenten fürs Gravelbike von Shimano im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.

Titelbild: Shimano

