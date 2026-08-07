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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (1.8. bis 8.8.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (1. August bis 8. August) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», «Attack on Titan 3», «Crimson Moon», «ShipShaper».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Bergwerk: A Mining Sim»

Du wolltest schon immer mal in einem dunklen Bergwerk schuften? Dann ist «Bergwerk: A Mining Sim» etwas für dich. Du gräbst dich durch dunkle Minenschächte, planst Routen und organisierst die Logistik. Interessantes Setting für ein Sim-Spiel.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Probably Stolen»

Du spielst einen Verkäufer auf einer dubiosen Weltraumstation. In deinem Shop verkaufst du neben legalen Items auch gestohlene Ware. Der Trailer gibt Einblick in den stressigen Cyberpunk-Shopalltag.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Ladder Lad»

Ein Jump'n'Run, in dem du nicht hüpfen kannst? Ja, das geht. In «Ladder Lad» überwindest du vertikale Hindernisse mit deiner Leiter. Im Trailer gibt’s bereits einige kreative Anwendungsmöglichkeiten zu sehen.

Datum: 2027

Erscheint für: Switch, PC

«Cat Me If You Can»

In diesem gemütlichen Fotografie-Spiel suchst du nach über 700 Kätzchen in einer Schwarz-Weiss-Stadt. Mit jedem geknipsten Foto bringst du ein Stück Farbe zurück in diese graue Welt. Sieht nach einem gemütlichen Game für einen verregneten Sonntagnachmittag aus.

Datum: 8. September

Erscheint für: PC, später auch Konsolen

«Hi-Fi Roller»

Schon der Trailer zu diesem Puzzle-Plattformer macht mich wahnsinnig. Als kleine Kugel rollst du durch Hinderniskurse und versuchst dich einzulochen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Beaten Path»

Dem Trailer nach zu urteilen, ist «Beaten Path» offensichtlich von Nintendos «Fire Emblem»-Spielreihe inspiriert. Für mich etwas zu offensichtlich. Dennoch beeindruckend, dass dieses Projekt von einem Solo-Developer stammt.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Fire Emblem: Fortune’s Weave»

Apropos «Fire Emblem»: Nintendo zeigt in einer rund 20-minütigen Präsentation vertiefte Gameplay-Eindrücke zum kommenden Strategie-Epos «Fire Emblem: Fortune’s Weave». Mit fünf spielbaren Hauptcharakteren und einer epischen Zeitreise-Story scheint der neueste Ableger der langjährigen japanischen Serie enorm umfangreich zu werden.

Datum: 17. September

Erscheint für: Switch 2

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Lara Croft zeigt, wie Rätsel in ihrem neuen Spiel funktionieren. Das Video ist Teil einer Mini-Dokuserie über «Tomb Raider: Legacy of Atlantis». Ältere Episoden kannst du hier nachschauen:

Datum: 12. Februar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Attack on Titan 3»

Erstmals gibt es ausführliches Gameplay zum dritten «Attack on Titan»-Spiel zu sehen – und ein Release-Datum. In dem Game spielst du dich durch alle grossen Ereignisse des Animes.

Datum: 10. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«ShipShaper»

Nicht Schiffe versenken, sondern Schiffe bauen. In «ShipShaper» bastelst du dir deine Traumschiffe zusammen. Die Modelle kannst du in andere kompatible Apps exportieren und sogar für den 3D-Druck verwenden.

Datum: 3. September (Early Access)

Erscheint für: PC

«Dungeon Lurker»

Es ist nicht einfach, als Indie-Game aus der unglaublichen Masse an Neuveröffentlichungen herauszustechen. Der Roguelike-Dungeon-Crawler «Dungeon Lurker» schafft das im neuen Trailer mit einer einzigartigen Retro-Optik im CRT-TV-Stil. Auf Steam gibt's eine Demo.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Voidface»

Bullethell mit Epilepsiegefahr. Der neue Trailer überrascht mit einem baldigen Erscheinungsdatum.

Datum: 18. August

Erscheint für: PC

«Crimson Moon»

Und noch eine Überraschung. Das knallharte Action-RPG «Crimson Moon» erscheint bereits am 1. September – und es soll nur 20 Dollar kosten. Sieht schön bunt und brutal aus.

Datum: 1. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nightmare Operator»

Tokyo im Jahr 2036. Die Menschheit wird von Dämonen und Geistern gejagt. Du übernimmst die Rolle einer «Operatorin für öffentliche Sicherheit» und versuchst die übernatürliche Plage einzudämmen. Der Trailer überzeugt mit einer atmosphärischen Retro-Grafik und dröhnendem Elektro-Soundtrack.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«EA Sports FC 27»

EAs neues Fussballspiel zeigt seinen neuen «The Grounds»-Modus, in dem du dich mit bis zu 100 Spielern triffst, um Minigames und Strassenfussball zu spielen. Sieht ziemlich interessant aus.

Datum: 25. September

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Mafia: The Old Country - Man of Honor»

In der ersten Story-Erweiterung zu «Mafia: The Old Country» geht es wieder zurück nach Sizilien. Der Trailer zeigt, welche Inhalte und Gameplay-Neuerungen dich erwarten.

Datum: 14. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast»

In der neuesten Erweiterung des Dino-Freizeitparkmanagers warten fünf neue Spezies und diverse Bauelemente für Wasseranlagen auf dich.

In diesem Trailer siehst du als Vorgeschmack das prähistorische Krokodil Deinosuchus in Action:

Datum: 11. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», «Attack on Titan 3», «Crimson Moon», «ShipShaper».

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