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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (8.8. bis 14.8.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (8. August bis 14. August) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links oben nach rechts unten: «Warrior Cats: Clans of the Forest», «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition», «Phantom Blade Zero», «Warhammer 40,000: Dawn of War 4».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition»

Aus dem Nichts hat Aspyr diese Woche «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition» veröffentlicht. Das Spiel erweitert das ursprüngliche «War in the North» um neue Story-Inhalte. Wenn du Fan des ursprünglichen Action-RPGs von Snowblind Studios aus 2011 warst, solltest du dir diesen Titel genauer ansehen.

Datum: 11. August 2026

Erschienen für: PS5, Xbox Series, Switch 1 und 2, PC

«Warrior Cats: Clans of the Forest»

Stehst du auf Katzen und Fantasy, dürfte dieses Spiel definitiv etwas für dich sein. Inspiriert durch die gleichnamige Buchreihe von Erin Hunter schlüpfst du in diesem rundenbasierten RPG ins Fell eines Vierbeiners deiner Wahl. Du kannst jagen, deine Skills verbessern und dein Zuhause gegen Rivalen verteidigen. So steigst du in den Rängen deines Clans auf.

Datum: Herbst 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 1 und 2, PC

«Hordeguard: Winds of the North»

«Hordeguard: Winds of the North» verspricht Tower-Defense-Strategie mit Action-RPG-Elementen vom Feinsten. Du verteidigst eine Wikinger-Siedlung gegen Horden von Gegner. Nebenbei sammelst du Ressourcen und erkundest eine vielseitige Welt. Das tust du alleine oder im Koop.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Precognition»

Das neue Spiel von Sam Barlow – dem Macher von «Her Story» und «Immortality» – hat endlich einen Namen: «Precognition». Du durchforstest Archive voller Videoclips, um ein Geheimnis zu lüften. Sie bestehen aus den künftigen Erinnerungen der Hauptfigur Diana. Das Spiel kombiniert Live-Action-Sequenzen mit nicht linearem Storytelling und legt den Fokus auf Entscheidungsfreiheit.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Phantom Blade Zero»

Es gibt neues Gameplay für das kommende Action-RPG von S-Game zu sehen. Du schlüpfst in die Rolle von Soul, einem Schwertkämpfer mit einer tödlichen Verletzung. Dir bleiben genau 66 Tage, um dich durch die Welt zu metzeln und dabei eine Verschwörung aufzudecken. Am 18. August ab 10 Uhr gibt es eine State of Play mit noch mehr Infos.

Datum: 29. Oktober 2026

Erscheint für: PS5, PC

«Hope In The City»

Das narrative Mystery-Spiel überzeugt im Demo-Trailer mit seinem eigenen Artstyle. Du spielst die 17-jährige Hope. Als sie eines Tages von der Schule heimkommt, sind ihre Eltern einfach verschwunden. Weil sie von offizieller Seite keine Antworten zum Verschwinden erhält, entschliesst sie sich, eigenständig zu ermitteln.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Stranger than Heaven»

Die Entwickler des kommenden Action-Adventures geben einen Einblick in die Entstehung des Spiels. Bei «Stranger than Heaven» handelt es sich um ein entferntes Prequel der «Like a Dragon»-Franchise. Im Spiel übernimmst du die Rolle von Makoto Daito, einem japanisch-amerikanischen Aussenseiter, der in Japan ein neues Leben sucht. Die Geschichte zieht sich über eine Spanne von 50 Jahren seines Lebens.

Datum: 15. Januar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Way of the Hunter 2»

Die Jagd-Simulation verlässt demnächst den Early Access. «Way of the Hunter 2» soll dir den Nervenkitzel der Jagd vermitteln, wenn du durch die Wildnis Nordamerikas oder der afrikanischen Savanne streifst, immer auf der Suche nach Beute.

Datum: 29. September 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Im Oktober kommt der neueste Ableger des Ego-Shooters. Kollege Domagoj durfte bereits einen ersten Blick darauf werfen. Der neue Trailer zeigt eine heisse Verfolgungsjagd durch Paris.

Datum: 23. Oktober 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Elden Ring Tarnished Edition»

Endlich kommen auch alle, die im Besitz einer Nintendo Switch 2 sind, in den Genuss von FromSoftwares Meisterwerk. Bei der Tarnished Edition erhältst du den DLC «Shadow of the Erdtree» gleich dazu. Neu sind auch zwei Starterklasse: der Heavy Knight und Idus Knight.

Datum: 28. Oktober 2026

Erscheint neu für: Switch 2; bereits erhältlich für PS5, Xbox Series, PC

«Warhammer 40,000: Dawn of War 4»

Der neueste Ableger im «Warhammer»-Universum verzögert sich. Statt am 17. September müssen sich Fans bis kurz vor Weihnachten gedulden. Gemäss den Entwicklern müssen sie noch die Performance verbessern, Bugs beseitigen und dem Gameplay den letzten Feinschliff geben. Sie wollen bei Release das bestmögliche Spielerlebnis bieten.

Datum: 3. Dezember 2026

Erscheint für: PC

«Neo Berlin 2087»

Im Cyberpunkt-Action-Shooter von Elysium Game Studios erkundest eine zerrissene Stadt mit einer Verschwörung im Zentrum. Du rekonstruierst Erinnerungen an Tatorten, deckst auf, was andere nicht konnten. Cool: Du kannst jederzeit zwischen Ego- und 3rd-Person-Perspektive wechseln.

Datum: bald

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

Trailer zu neuen Inhalten bereits erschienener Games

«Overwatch»

Mit «Season 4: Heroes of Busan» von «Overwatch» wird der Hero-Shooter um die neue Tank-Heldin D.Mon erweitert. Die Mech-Piloten ist bereits seit 2018 Teil der Lore und nun spielbar. Zudem bietet die neue Season Tweaks an den Karten und Systemen.

Datum: bereits erschienen

Erschienen für: PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series, Switch 1 und 2, PC

«Total War: Warhammer 3»

Das rundenbasierte Strategiespiel von Creative Assembly und Feral Interactive erhält einen neuen DLC: In «Lords of the End Times» musst du dich neuen Herausforderungen und Gegnern stellen. Der DLC bietet neue Einheiten, neue Szenarien, Verbesserungen am Gameplay und vieles mehr.

Datum: Hauptspiel bereits erschienen; DLC folgt bald

Erschienen für: PC

Auf dem Titelbild von links oben nach rechts unten: «Warrior Cats: Clans of the Forest», «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition», «Phantom Blade Zero», «Warhammer 40,000: Dawn of War 4».

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