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Drei Stunden «GTA 6»

«GTA 6» ist endlich da. Zumindest für Kiwis oder solche mit einem neuseeländischen Account. Dazu gehören wir. Schau zu, wie wir Leonida unsicher machen.

13 Jahre! So lange mussten wir uns gedulden, bis die Damen und Herren von Rockstar Games den Nachfolger zu «GTA 5» rausrücken. Die Erwartungen sind mindestens so gewaltig wie die Zahlen zum Entwicklungsprozess. Eine Milliarde US-Dollar soll «GTA 6» verschlungen haben. Rund 5000 Personen waren an der Entwicklung beteiligt. Ob sich die Investitionen auszahlen, finden wir in unserem Livestream heraus.

Zeitplan Wir streamten von 12 bis 15 Uhr auf Twitch und Youtube. «GTA 6» wird in Neuseeland um 12 Uhr Schweizer Zeit freigeschaltet. Mit unserem Kiwi-Account, sollten wir dann ebenfalls schon Zugriff haben. Regulär erscheint das Spiel bei uns donnerstags um Mitternacht.

Gewinnspiel Simon, Domi und ich haben uns für den Livestream in Schale geschmissen. Wenn du erkennst, welche drei Personen wir aus den offiziellen Screenshots als Vorbild genommen haben, hast du die Möglichkeit, eine Version von «GTA 6» zu gewinnen.

Update: vorbei Um mitzumachen, schick eine E-Mail mit den drei richtigen Screenshots bis zum Ende des Livestreams an redaktion@digitecgalaxus.ch mit dem Betreff «Gewinnspiel GTA 6». Unter allen Teilnehmenden verlosen wir ein «GTA 6» für die PS5. Teile uns am besten noch Name und Adresse mit und ob wir den Code direkt per Mail verschicken sollen oder ob es reicht, wenn alles per Post kommt.

In der aktuellen Folge unseres Tech-telmechtel-Podcasts reden wir ausführlich über «GTA 6».

News & Trends «Ein Game wie ‹GTA 6› wird es kein zweites Mal geben» Philipp Rüegg 19 Likes 19 32 Kommentare 32

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