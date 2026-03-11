News & Trends 23 0

Ein italienisches Kollektiv schenkt alten Carhartt-Jacken ein cooles neues Leben

Die Workwear-Jacken von Carhartt sind langlebig – aber nicht unsterblich. Ein italienisches Künstler-Kollektiv hat die vielleicht beste Idee für ein Leben nach dem Jacken-Tod entwickelt.

Auf Carhartt kann sich die Masse einigen. Das zeigt zum Beispiel der Fakt, dass du diesen Artikel angeklickt hast. Aktuell feiert der Brand nicht nur den 50. Geburtstag seiner legendären «Active Jacket», sondern ausserdem einen anhaltenden Hype um seine zeitlos coolen Workwear-Teile.

Das italienische Künstler-Kollektiv Another Chance ist sich sowohl der modischen Relevanz als auch der hochwertigen Qualität von Carhartt bewusst. Und findet deswegen, dass selbst – oder gerade – die rauf und runter getragenen Jacken etwas Besseres verdient haben, als eines Tages in der Altkleidersammlung zu landen. Eine zweite Chance nämlich. Dafür stehen sie schliesslich mit ihrem Namen.

«Some stories are too powerful to stay hidden in a closet. Jackets that have crossed eras, fabrics that have witnessed unforgettable moments, details that whisper of the past but deserve a future», schwelgt man auf der Website. Ins praktische Konzept übersetzt bedeutet das: Another Chance zerlegt alte, kenntlich getragene Carhartt-Jacken in ihre Einzelteile und setzt sie für ein neues Leben wieder zusammen. In Form einer (von der Hermès «Birkin Bag» inspirierten) Tasche.

Vorher: Ein Carhartt Arctic Coat von 1989.

Nachher: ein cooles Unikat mit neuem Lebenssinn.

Was als Jacke nicht mehr taugt oder wertgeschätzt wird, kann so also eine neue Bestimmung – und sind wir ehrlich: eine ziemlich coole Optik – finden. Ein weiterer schöner Nachhaltigkeitsaspekt, den Another Chance verfolgt: Die Taschen werden nicht wahllos in Masse, sondern ausschliesslich auf Anfrage produziert. Hast du Interesse (und eine alte Carhartt-Jacke), findest du den Kundenkontakt direkt auf ihrer Website.

