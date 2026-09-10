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Socke vergessen? Diese Waschmaschine warnt dich

Dank Kamera und Sensoren schlägt die Haier Vision 15 den optimalen Waschgang vor und warnt dich, falls sich die Wäsche verfärben könnte oder du eine Socke in der Maschine vergessen hast.

Ärgerlich: Da rutscht eine helle Hose in die dunkle Wäsche – und kommt mit einem nicht so schönen Grauschleier aus der Maschine. Oder: Zwischen den weissen T-Shirts verstecken sich rote Socken. Eine Stunde später folgt die Überraschung: Wo kommen all die rosa Shirts her?

Die auf der Techmesse IFA in Berlin vorgestellte Waschmaschine von Haier soll das verhindern. Sie hat eine Kamera eingebaut, welche die Wäsche scannt. Bei problematischen Farbkombinationen warnt die Vision 15: Bist du sicher, dass du das so machen willst?

Kamera schaut sich die Wäsche an

Die in die Tür eingebaute Kamera, die nach innen filmt, hat noch weitere Aufgaben. Nach einem Waschgang scannt sie, ob kein Kleidungsstück mehr in der Maschine liegt. Die Socken, Waschlappen oder Unterhosen, die nass oben in der Trommel kleben und erst beim nächsten Waschgang entdeckt werden, sollten somit der Vergangenheit angehören.

Die Kamera steckt zwischen den Glasscheiben der Türe und ist kaum erkenn- und fotografierbar.

Zudem hilft die Kamera den restlichen Sensoren dabei, die Beladung einzuschätzen und das passende Programm und die passende Dosierung vorzuschlagen. Über den 10,1 Zoll grossen Touchscreen kann ich aber jederzeit eine eigene Auswahl treffen.

Was auffällt im ersten Hands-on auf der Messe: Ich mag bei Haushaltsgeräten keine Touchscreens, aber wenn er so reaktionsschnell und leichtgängig ist wie bei der Vision 15, dann ist das ok. Zudem finde ich eine gut geordnete, aber riesige Auswahl an Waschprogrammen, die ich ganz nach den eigenen Vorlieben programmieren kann.

Der grosse Touchscreen ist gut bedienbar.

Wie gut die Empfehlung von Programmen, die Erkennung von Farbmischungen und die Leer-Kontrolle wirklich funktionieren, wird ein Test zeigen müssen.

Drei Tanks für Flüssigwaschmittel

Die Vision 15 in flachem, mattgrauem Design wäscht bis 13 Kilogramm Kleidung, kann drei unterschiedliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosieren und unterbietet die Energieeffizienzkategorie A sogar um 75 Prozent. Der Hersteller gibt dies so an, weil aktuelle Topmodelle deutlich effizienter arbeiten, als es die Effizienz-Kategorisierung abbilden kann.

Drei Tanks fülle ich mit unterschiedlichen Flüssigwaschmitteln.

Die Waschmaschine von Haier kommt im ersten Quartal 2027 zu uns in den Shop und kostet rund 1400 Franken oder Euro. Zeitgleich lanciert Haier einen passenden Trockner, der ebenfalls Vision 15 heisst und 1500 Franken oder Euro kostet. Er schafft bis zu10 Kilogramm Wäsche und erreicht die beste Energieeffizienz A minus 10 Prozent. Auch er hat einen grossen Touchscreen und unzählige Programme.

Der Trockner (rechts) passt perfekt zur Waschmaschine.

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