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Bluey, Bingo, Muffin und weitere Toniebox-Neuheiten

Die Figuren aus der Kinderserie «Bluey» kommen als Game und als klassische Tonies auf die Toniebox. Außerdem debütiert Barbie als Tonie-Figur. Und schließlich hat eine bekannte Schlagersängerin Lieder für einen eigenen Tonie eingesungen.

Die neue Bluey-Kollektion für die Toniebox entstand in Zusammenarbeit mit BBC Studios und soll ab Ende Oktober in Deutschland, der Schweiz und Österreich in den Handel kommen. Zum Start erscheinen zwei Produkte: ein Multipack mit drei Classic Tonies und ein Audiospiel für die Toniebox 2.

Drei Figuren, 20 Abenteuer

Das Bluey-Multipack enthält die Figuren Bluey, Bingo und Muffin. Die 20 Geschichten mit den Original-Synchronstimmen laufen zusammen rund 130 Minuten. Mit dabei sind unter anderem die Folgen «Entenkuchen», «Camping», «Müllabfuhr» und «Schlafenszeit». Jede Geschichte beginnt mit einer Erzählung von Onkel Stripe, der fest zum Ensemble der Serie gehört. Das Set für Kinder ab drei Jahren funktioniert mit jeder Toniebox.

Die bekannten Figuren der Familie Heeler für die Toniebox.

Quelle: Tonies

Bluey zum Mitspielen

Für die Toniebox 2 erscheint das Game «Bluey: Spielspaß den ganzen Tag». Das Spiel greift Folgen der Serie auf und umfasst acht Abenteuer. Kinder ab drei Jahren können laut Tonie rund 100-mal in die Handlung eingreifen. Dafür brauchen sie neben der Toniebox 2 den Tonieplay-Controller.

Helene Fischer und Barbie

Zu den Herbstneuheiten von Tonies gehören weitere bekannte Namen. Auf dem Musik-Tonie «Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder» singt die Künstlerin 20 Lieder mit einer Laufzeit von insgesamt 48 Minuten. Darunter «So ein schöner Tag», «Das Lied über mich» und «Die Räder vom Bus». Der Tonie richtet sich an Kinder ab einem Jahr.

Ob Helene Fischer mit der Gestaltung ihres Tonies zufrieden ist?

Quelle: Tonies

Im Hörspiel «Barbie – Du kannst alles sein» erleben Barbie «Brooklyn» Roberts und Barbie «Malibu» Roberts eine Karrierewoche an ihrer Schule. Die beiden Mädchen helfen einer Wildtierärztin, ein Elefantenbaby zu behandeln, lernen bei einer Spieleentwicklerin programmieren und unterstützen die Chefin eines Surfladens. Die 50 Minuten lange Geschichte für Kinder ab fünf Jahren soll Mädchen zeigen, dass ihnen jeder Beruf offensteht.

Ozean und Baustelle für die Kleinsten

«My First Tonies» ist die Reihe für Kinder ab einem Jahr. Die beiden neuen Dreier-Sets bieten die für die Reihe typische Mischung aus kurzen Geschichten, Liedern und Geräuschen. Außerdem sind die Figuren deutlich größer als klassische Tonies und bestehen aus weichem Silikon.

Auch für die Kleinsten gibt es neue Tonies, wie im Baustellen-Set.

Quelle: Tonies

Das Set «Ozean» bringt Möwe, Delfin und Robbe mit, während «Baustelle» Bagger, Kipplaster und Betonmischer enthält.

Titelbild: Tonies

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