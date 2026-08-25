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Das sind die Trailer der Gamescom Opening Night Live 2026

Wie jedes Jahr haben Geoff Keighley und Co. ein Trailer-Feuerwerk an der Gamescom Opening Night Live gezündet. Die Highlights der Show 2026 findest du hier

«Final Fantasy VII Revelation» und die Updates und Erweiterung zu «The Witcher 3» waren wohl die grössten und wichtigsten Spiele, die an der ONL gezeigt wurden. Es gab aber weitaus mehr zu sehen: um die 50 Trailer, um genau zu sein. Wir listen dir weitere Highlights und die restlichen Trailer unten auf. Falls du die Show nachschauen möchtest, findest du sie hier:

«Witcher 3 Wild Hunt Remastered» und «Songs Of The Past»

«Once a witcher…». Neben der Remastered-Edition zeigt der Gamescom-Trailer einen Einblick in die neue Erweiterung «Songs Of The Past». Diese entstand in Zusammenarbeit mit Entwicklern von «The Witcher 3» und lässt dich neue Abenteuer mit Geralt von Rivia erleben – bevor du dich bei «The Witcher 4» dann auf den Pfad von Ciri begibst.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Final Fantsy VII Revelation»

Niemand geringeres als Naoki Hamaguchi, Director des Spiels hat den neuen Trailer angekündigt. Diesmal auf dem Programm: die Weapons. Geil, aber ich will das Spiel jetzt endlich zocken und die epische Geschichte um Cloud und Co. endlich zu Ende bringen.

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Nodus Fall»

Riesige Drachen, an Fäden hängende Typen, noch grössere Titanen und ganz viel Blut gibt es im neu angekündigten Ttiel zu sehen. Du spielst in einer mysteriösen Welt, die irgendwie einzigartig, aber auch altbekannt aussieht. Viel mehr ist noch nicht bekannt.

Datum: unbekannt

Erscheint für: unbekannt

«Gears of War E-Day»

Zum kommenden «Gears»-Spiel gab es einen Story-Trailer. In diesem siehst du, wie die Locust aus dem Boden kommen und die Menschen zum ersten Mal attackieren. Die Hauptcharaktere Marcus und Dom formen ihr Band.

Datum: 6. Oktober 2026

Erscheint für: Xbox Series, PC

«Rayman Legends Retold»

Es gibt mehr Infos zum Remake. Zu sehen ist ein Musik-Level, der nach perfektem Drogentripp aussieht – und sich auch so anhört. Muss Spass machen.

Datum: 1. Oktober 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Lofsöng»

Lofsöng ist ein künstlerisches Erkundungs- und Rätselspiel in einer zerstörten, brutalistischen Endzeit-Welt. Du spielst ein kindliches Wesen mit seltsamen Helm und origami-förmigem Begleiter. Sieht cool aus.

Datum: unbekannt

Erscheint für: Xbox Series, PC

«Exodus»

Im neuen Trailer geht es um den Charakter Salt – ein Oktopus im Kampfanzug. Cool, das ist auch alles, was ich wissen muss. Achja: Ein Release-Datum hat das Spiel jetzt auch.

Datum: 27. April 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Warlock»

Der erste Gameplay-Trailer zum kommenden Third-Person-Action-Adventure zeigt eine düstere, von Dungeons & Dragons inspirierte Welt. Als Warlock manipulierst du etwa die Umgebung, indem du Treppen erschaffst, stösst Stellen um oder teleportierst dich. Aber auch mit dem Schwert schlägst du zu.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Crazy Taxi: World Tour»

Segas legendäre Franchise kommt zurück – das ist bereits länger bekannt. Jetzt ist klar, dass es sogar einen Multiplayer-Modus gibt. Sieht absolutisch chaotisch aus.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Gravhounds»

Weird. Anthropomorphe Hunde kämpfen, um fremde Planeten bewohnbar zu machen. Dürfte Kollege und Hunde-Fan Domagoj vor den Bildschirm locken.

Datum: unbekannt Erscheint für: unbekannt

«Zoopunk»

Noch mehr antropomorphe Tiere, diesmal Hase, Nashorn und Eichhörnchen. Im Trailer siehst du das Squad-Gameplay in Aktion. Und ein vierter Charakter.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Heroes of Might an Magic III Remake»

Der Klassiker ganz modern – in 3D. Das Spiel wurde ursprünglich 1999 veröffentlicht und gilt als bekanntester Teil der rundenbasierten Strategiespielserie. Eine HD-Neuauflage erschien bereits 2015, nun folgt ein «richtiges» Remake.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Rainbow Six: Tactics»

«Rainbow is back!». Ubisofts neuester Ableger der «Rainbow Six»-Reihe lässt dich weltweite Missionen bestreiten. Wähle dafür aus 15 einzigartigen Operators aus mit jeweils spezialisierten Gadgets und offenbar noch nie dagewesenen Möglichkeiten.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Tides of Annihilation»

Das Fantasy-Action-Adventure «Tides of Annihilation» ist von der Geschichte der Artus-Legende inspiriert. Du spielst aus der Sicht von Gwendolyn – die einzig überlebende in einem völlig zerstörten London. Als letzte Überlebende Bewohnerin kämpfst du gegen Monster aus dem Jenseits und löst Rätsel, um deine Familie zu retten und die zerstörte Welt wieder zusammezusetzen.

Datum: bald verfügbar

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Mega Man: Dual Override»

Im neuesten Ableger von Mega Man rettest du als blauen Bomber die Welt in futuristischen Leveln und kämpfst gegen Bösewichte wie Twinkle Girl.

Datum: 2027

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series, Switch 1 und 2, PC

«Game of Thrones: War for Westeros»

PlaySide zeigt einen Gameplay-Trailer zum Echtzeitstrategie-Spiel in der Welt von «Game Of Thrones». Kämpfe in den Sieben Königreichen um den Eisernen Thron. Der Trailer zeigt unter anderem wütende Drachen und tobende Mammuts.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: PC

«1001: Threads Of Mizan»

Tausend und eine Nacht auf fliegenden Teppichen klingt romantisch? Nicht, wenn es ein Fantasy-Actionspiel mit epischen Bosskämpfen und fancy leuchtenden Waffen ist. Ein mutiges AAA-Spiel für das neue Studio MBC Games. Spielbar im Ko-op für bis zu drei Spieler.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Metro 2039»

Der neueste Ego-Shooter von 4A Games spielt im düsteren postapokalypischen Moskau. Mit dem Gameplay-Trailer bekommst du neue Einblicke zu den Protagonisten, genannt «der Fremde». Die Welt ist dunkel, und die Tunnel warten schon auf dich.

Datum: Februar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Stage Tour»

«Guitar Hero» ruft an und will seine Bühne zurück! Bei «Stage Tour» spielst du über 90 ikonische Songs von Legenden wie den Rolling Stones, Ghost und Babymetal. Bei diesem Rhythmus-Spiel kannst du über 180 Instrumente sammeln, die tatsächlich existieren. Dich erwarten ikonische Setlisten und berühmte Bühnen, auf denen du zeigen kannst, wer der nächste grosse Star ist!

Let there be rock!

Datum: 10. Dezember 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Lego: Skylines»

Endlich eine Bestätigung der Gerüchte zu einem neuen Lego-Game: «Lego: Skylines» ist der neueste Ableger zum Städtebauspiel «City: Skylines» – in Kombination mit den berühmten Klemmbausteinen. Baue dir deine eigene Stadt aus Lego, von einer leeren Fläche bis hin zu einer grossen Metropole. Funktional soll die Stadt zwar sein, ansonsten hast du aber alle Freiheiten.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

Die weiteren Trailer Selbstverständlich war das nicht alles. Hier alle Links zu den weiteren gezeigten Spielen:

Titelbild: CD Project Red

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