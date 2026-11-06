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Für extreme Kälte entwickelt, doch auch im Outdoor-Alltag nützlich

Wilde Abenteuer in extremen Höhen gehören wohl für die wenigsten zum Alltag. Dennoch entwickelt Rab seine Expeditionskollektion stetig weiter. Der Grund: Was sich unter unwirtlichen Bedingungen bewährt, hält Einzug in viele Produkte des Rab-Sortiments.

Kernstück der neuen Expeditionskollektion von Rab ist ein Höhenanzug speziell für Bergsteigerinnen. Er wurde von Rab-Athletinnen und -Athleten, darunter Adriana Brownlee, mitentwickelt. Adriana hat die Gipfel aller Achttausender erklommen und ist derzeit die jüngste Frau, die das geschafft hat.

Der Anzug zeichnet sich durch seine frauenspezifische Passform und eine entsprechende Isolationsverteilung aus. Dadurch soll er nach Angaben von Rab exakt auf die Bedürfnisse von Bergsteigerinnen zugeschnitten sein und an den richtigen Stellen Wärme und Schutz bieten.

Dieser Anzug soll Bergsportlerinnen bei Extrembedingungen warmhalten.

Quelle: Rab

Der Anzug ist nicht das erste Teil von Rab, das speziell für Athletinnen entwickelt wurde. Vor einigen Monaten stellte das Unternehmen bereits eine Laufweste mit weiblicher Passform vor:

News & Trends Prämiert: eine Rab-Laufweste speziell für Frauen Siri Schubert 48 Likes 48 1 Kommentar 1

Die neue Winterkollektion besteht aus dem 8000 Höhenanzug, den es auch in einer Herrenversion gibt, dem 8000 Hoody und der 8000 Bib. Die Kleidungsstücke wurden nach Angaben von Rab in den Kältekammern der University of Nottingham und von Bergsportlerinnen und -sportlern unter Realbedingungen getestet. Sie kombinieren europäische Gänsedaunen (900 cuin Bauschkraft) mit Primaloft und anderen Isolationsmaterialien. Eine Besonderheit ist die von Rab entwickelte Loft-3D-Technologie. Sie kommt erstmals in Kleidungsstücken zum Einsatz. Bisher gab es sie nur in Schlafsäcken.

Mehr Wärme bei gleichem Gewicht

Die Loft-3D-Technologie zeichnet sich durch trapezförmige Kammern mit einer spiralförmigen Innenstruktur aus. Durch sie bleiben die Daunen ohne zusätzliche Nähte an ihrem Platz. Das soll eine höhere Bauschkraft bei gleichbleibender Daunenmenge ermöglichen. Die Wärmeeffizienz soll steigen, ohne das Gewicht oder das Volumen zu erhöhen.

Das Mythic Ultra Hoody soll bei gleicher Daunenmenge mehr Wärme bieten.

Quelle: Rab

Neu ist auch das Mythic Ultra Hoody, eine alpine Daunenjacke, ebenfalls mit Loft-3D. Das Hoody hat die gleiche Menge an 900-cuin-Gänsedaunen wie der Vorgänger, soll aber mehr Wärme bieten. Laut Rab ist es ein Beispiel dafür, wie Technologien aus der Expeditionskollektion auch in Kleidungsstücken für weniger extreme Bedingungen genutzt werden.

Ob und wann wir die Kleidungsstücke der neuen Kollektion im Sortiment haben werden, steht noch nicht fest. Suchst du trotzdem nach Rab-Kleidungsstücken für den Winter, findest du hier ein paar Vorschläge:

Winterjacken Rab Women's Electron Pro Hoody S Winterjacken Rab Electron Pro Hoody M Winterjacken Rab Women's Microlight Shield Jacket XL Winterjacken Rab Women's Electron Pro Hoody S Winterjacken Rab Electron Pro Hoody M Winterjacken Rab Women's Microlight Shield Jacket XL

Titelbild: Daniel Hug / Rab

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