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Halb Flip Flop, halb Mule: Das ist Havaianas neuer Hybrid

Havaianas und Zellerfeld haben offenbar Gefallen daran gefunden, am Flip Flop herumzutüfteln. Nach dem eigenwilligen «Top Toe»-Modell folgt nun eine halbgeschlossene Variante.

Etwas über ein Jahr ist es her, dass Havaianas gemeinsam mit dem 3D-Druck-Unternehmen Zellerfeld einen ziemlich eigenwilligen Flip Flop auf den Markt gebracht hat – der in kürzester Zeit ausverkauft war. Der «Top Toe» kombinierte den typischen V-Riemen der brasilianischen Marke mit einer skulpturalen Sohle und einer Kappe, die sich über den vorderen Teil der Zehen legte. Nun führen die beiden Unternehmen die Idee konsequent weiter: Beim neuen «Top Toe Mule» verschwindet der Vorderfuss gleich komplett unter einer geschlossenen Zehen- und Spannpartie.

Der Top Toe Mule von Havaianas und Zellerfeld.

Quelle: Havaianas

Flip Flop trifft Mule Was dabei herauskommt, ist ein Hybrid aus Zehentrenner und Mule. Denn obwohl es sich um einen halbgeschlossenen Schuh handelt, hält Havaianas an zwei seiner Designmerkmale fest: dem V-förmigen Riemen und dem Steg zwischen den Zehen. Rundherum baut Zellerfeld eine organisch geformte Hülle mit dezenten Cut-outs an den Seiten. Trägt man dazu die passenden Split-Toe-Socken des Brands, können diese durch die Öffnungen hervorblitzen.

Wie schon sein Vorgänger wird auch der «Top Toe Mule» komplett im 3D-Druckverfahren gefertigt, so dass der Schuh ohne Nähte und Klebstoff auskommt. Genau diese Herstellungsweise sorgt für die typisch geriffelte Oberfläche der Zellerfeld-Schuhe.

Die Top Toe Mules in Action.

Quelle: Instagram @patrizio_morellato

Ab Mitte Oktober erhältlich Die Schuhe sind in fünf Farben erhältlich: Oat (Beige), Schwarz, Stone (Hellgrau), Flieder und Gelb. Ein offizieller Preis wurde bislang nicht kommuniziert. Die ausverkaufte Flip-Flop-Version des «Top Toe» gab’s damals jedoch für 89 US-Dollar. Vergleichbare Mules von Zellerfeld liegen bei rund 150 US-Dollar. Günstig wird es also bestimmt nicht.

Der erste limitierte Drop fand bereits am 5. Oktober in ausgewählten Filialen des internationalen Mode-Konzept-Stores Dover Street Market statt. Am 14. Oktober soll der «Top Toe Mule» dann breiter über Havaianas und Zellerfeld erhältlich sein.

Titelbild: Instagram @patrizio_morellato

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